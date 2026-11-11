Medikamente zehnmal so teuer verkauft: Schwere Vorwürfe gegen Barmherzige Brüder

Ein Antibiotikum kostet im Einkauf knapp 20 Euro, einem Ordensspital werden über 240 Euro verrechnet. Nun stehen mögliche Millionenschäden im Raum.

Die Barmherzigen Brüder in Österreich sehen sich mit schweren Vorwürfen wegen möglicherweise überhöhter Medikamentenpreise konfrontiert. Nach einer Recherche des deutschen Nachrichtenmagazins Der Spiegel sollen ordenseigene Apotheken ihren Krankenhäusern über Jahre hinweg Arzneimittel zu ungewöhnlich hohen Preisen verrechnet haben. Interne Abrechnungsdaten aus dem Jahr 2024 deuten auf erhebliche Unterschiede hin. Der Orden weist den Vorwurf einer ungerechtfertigten Bereicherung zurück.

Ein Beispiel aus Linz zeigt die auffälligen Preisunterschiede. Laut den von Der Spiegel ausgewerteten Unterlagen kaufte die Ordensapotheke das Antibiotikum Piperacillin/Tazobactam zu einem durchschnittlichen Preis von 19,49 Euro je Mengeneinheit ein. Dem externen Krankenhaus der Diakonissen Linz wurden für dasselbe Präparat 24,15 Euro verrechnet. Das ordenseigene Krankenhaus musste hingegen 241,25 Euro bezahlen – nahezu das Zehnfache des externen Verrechnungspreises.

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Gegenüber dem Einkaufspreis ergibt das einen rechnerischen Aufschlag von rund 1.138 Prozent. Auch bei anderen Medikamenten sollen ungewöhnlich hohe Verrechnungspreise aufgetreten sein. Die Recherche wirft die Frage auf, ob dadurch allein im Jahr 2024 ungerechtfertigte Kosten in Millionenhöhe entstanden sein könnten. Ob tatsächlich ein finanzieller Schaden vorliegt und wie hoch dieser wäre, müssen die zuständigen Stellen klären.

Den Daten zufolge war die Abrechnungspraxis offenbar nicht auf ein einzelnes Bundesland begrenzt. Damit gewinnen frühere Hinweise aus dem Burgenland im Jahr 2019 an Bedeutung.

Relevanz erhält der Verdacht dadurch, dass die Spitäler des Ordens aus öffentlichen Mitteln finanziert werden. Stark erhöhte Verrechnungspreise könnten die Verluste der Häuser vergrößert haben, und den Großteil des sogenannten Betriebsabgangs tragen die Bundesländer.

Frühere Vorwürfe

Bereits 2019 kam es im Burgenland zu einem Streit über die Medikamentenabrechnung des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil warf dem Orden überhöhte Preise vor und sprach von einem möglichen Schaden von mehr als zwei Millionen Euro jährlich. Das Land hielt daraufhin Zahlungen zur Abdeckung der Spitalsverluste zurück. Die Barmherzigen Brüder klagten auf rund 33,2 Millionen Euro, weil sie die ausstehenden Zahlungen für vertraglich geschuldet hielten.

Im November 2020 einigten sich das Land Burgenland und die Barmherzigen Brüder auf einen Vergleich. Nach den nun veröffentlichten Recherchen sollen dem Krankenhaus Eisenstadt allerdings auch danach erhöhte Medikamentenpreise verrechnet worden sein. Für das Jahr 2024 soll die Apotheke dem Krankenhaus eine Gutschrift von rund 6,05 Millionen Euro netto eingeräumt haben, um überhöhte Überschüsse auszugleichen. Diese Angabe stammt aus den veröffentlichten Recherchen und konnte nicht anhand der Originalbuchhaltung unabhängig überprüft werden.

Orden weist Vorwürfe zurück

In einer Aussendung weisen die Barmherzigen Brüder den Vorwurf der ungerechtfertigten Bereicherung zurück. Die hohen Verrechnungspreise gingen nicht allein auf die Medikamente zurück, heißt es. Enthalten seien auch Leistungen wie die Aufbereitung von Arzneimitteln, die pharmazeutische Betreuung, Personal, IT und Lagerung.

Ein Vergleich mit den Einkaufspreisen oder mit Lieferungen an externe Häuser sei deshalb nicht aussagekräftig. Über alle Abrechnungen eines Jahres betrachtet, falle die durchschnittliche Differenz geringer aus. Peter Ausweger betont: „Prüfungen sind wichtig und richtig. Gleichzeitig dürfen laufende Verfahren nicht mit abschließenden Feststellungen gleichgesetzt werden“.

Zudem erklärt der Orden, dass die Überschüsse der Apotheken seit Jahrzehnten am jeweiligen Standort bleiben. In Graz hätten die Investitionen aus Eigenmitteln zwischen 2009 und 2025 die Überschüsse übertroffen. Außerdem sollen die Verrechnungsmodalitäten in Wien, Linz, Graz und Eisenstadt transparenter werden, mit rückwirkender Geltung ab 1. Jänner 2026.

Weitere Prüfungen in Salzburg und Graz

Auch das Land Salzburg kündigte bereits im September 2026 eine Überprüfung der Abrechnungen mit dem Krankenhaus der Barmherzigen Brüder an. Das Salzburger Spital verfügt über keine eigene Apotheke, sondern wird von der Ordensapotheke in Linz mitversorgt. Ob dabei finanzielle Unregelmäßigkeiten vorliegen, ist bislang nicht bestätigt.

In der Steiermark wird derzeit untersucht, ob die Apotheke der Barmherzigen Brüder in Graz dem eigenen Krankenhaus über Jahre erhöhte Preise in Rechnung gestellt hat. Ein erster Bericht des Gesundheitsfonds liegt seit Mitte September vor. Der Orden spricht von einer abweichenden rechtlichen Einschätzung, eine abschließende Bewertung steht noch aus.

Mögliche Rückforderungen werden geprüft. Offen ist, welche finanziellen Folgen die Umstellung der Verrechnung hat.

Die Unschuldsvermutung gilt.