Peek & Cloppenburg droht Verlust von drei großen Modehäusern

Peek & Cloppenburg droht der Verlust von drei seiner bekanntesten Modehäuser. Ausgerechnet ein großer Konkurrent soll die begehrten Standorte übernehmen.

Der Modehändler Peek & Cloppenburg Düsseldorf könnte drei seiner bekanntesten Modehäuser in Deutschland verlieren. Wie das Handelsblatt unter Berufung auf Brancheninsider berichtet, sollen die großen Geschäfte in Berlin, Frankfurt und Düsseldorf künftig an einen Konkurrenten vermietet werden. Besonders weit fortgeschritten seien die Pläne für Düsseldorf: Dort müsste das Unternehmen dem Bericht zufolge sein Stammhaus bereits im Oktober 2027 räumen. P&C bestätigt diese Angaben allerdings nicht und betont, dass über die Zukunft der Standorte noch nichts entschieden sei.

Als möglicher neuer Mieter wird der spanische Modekonzern Inditex genannt. Zu ihm gehören bekannte Marken wie Zara, Bershka und Massimo Dutti. Betroffen wären die P&C-Häuser an der Tauentzienstraße in Berlin, an der Frankfurter Einkaufsstraße Zeil und in der Düsseldorfer Innenstadt. Alle drei Gebäude gehören zu den bekanntesten Standorten des Modehändlers.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Nach Informationen des Handelsblatts sollen die Mietverträge mit Inditex für alle drei Standorte bereits unterschrieben sein. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es jedoch nicht. Peek & Cloppenburg erklärte auf Anfrage, dass über die Zukunft der Häuser noch nichts entschieden sei. Der spanische Modekonzern Inditex äußerte sich nicht zu den Berichten.

Die Immobiliengesellschaft Midstad äußerte sich nicht zu einzelnen Vertragsbeziehungen. In Düsseldorf muss das Stammhaus dem Bericht zufolge schon im Oktober 2027 geräumt werden.

Bei P&C Düsseldorf handelt es sich um jenes Unternehmen, das von der JC Switzerland Holding aus Zug geführt wird. Rechtlich besteht keine Verbindung zum gleichnamigen Händler aus Hamburg.

Was bedeutet das für Österreich?

Peek & Cloppenburg ist auch in Österreich mit zahlreichen Modehäusern vertreten, darunter in Wien, Graz, Linz, Salzburg und Innsbruck. Das österreichische Geschäft wird von Peek & Cloppenburg Wien verantwortet, das zur Düsseldorfer Unternehmensgruppe gehört. Die aktuellen Berichte über mögliche Standortverluste betreffen allerdings ausschließlich die drei genannten Modehäuser in Deutschland. Für Schließungen österreichischer Filialen gibt es bislang keine bestätigten Hinweise.

P&C will kleinere Geschäfte

Inditex verfolgt in deutschen Großstädten die Strategie großer Flagship Stores, die mehrere Marken unter einem Dach vereinen. Dafür braucht es zentral gelegene, großzügige Flächen, wie sie die Häuser in Düsseldorf, Berlin und Frankfurt bieten.

P&C funktioniert als Multimarkenhaus nach einem anderen Prinzip und führt ein breites Sortiment verschiedener Hersteller. Geschäftsführerin Constanze Freienstein sagte dazu: „16.000 Quadratmeter Fläche sind heute nicht mehr angemessen.“ Seit knapp einem Jahr arbeitet sie an einer Neuausrichtung.

Künftig sollen die meisten P&C-Filialen nur noch 3.000 bis 5.000 Quadratmeter Verkaufsfläche haben. An einzelnen Standorten sind bis zu 10.000 Quadratmeter vorgesehen. Das Unternehmen will damit seine Geschäfte wirtschaftlicher machen. Hintergrund ist auch die schwierige Geschäftsentwicklung: 2023 und 2024 durchlief P&C ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Vor der Corona-Pandemie hatte der Händler einen Rekordumsatz von 1,49 Milliarden Euro erzielt. Im Jahr 2025 lag der Umsatz nach Schätzungen des Handelsblatts unter einer Milliarde Euro.

Derzeit betreibt das Unternehmen 82 Häuser in Deutschland, der Schweiz und den Benelux-Staaten, 76 davon in Deutschland. Am Hauptsitz sind rund 900 Beschäftigte tätig, insgesamt zählt das Unternehmen etwa 16.000 Mitarbeiter. Zu den 350 bereits abgebauten Stellen sollen bis Ende des laufenden Jahres weitere Arbeitsplätze wegfallen.

Midstads Rolle

Verwaltet werden die drei betroffenen Häuser von Midstad. Die Gesellschaft zählt, ebenso wie der Modehändler, zur Unternehmerfamilie um Patrick Cloppenburg. Zum Verhältnis zwischen Vermieter und Mieter sagte Geschäftsführerin Freienstein dem „Handelsblatt“: „Er als Vermieter und wir als Mieter müssen uns jeweils fragen: Was ist das Beste für uns?“

Midstad will große Immobilien künftig gemischt nutzen, mit kleineren Verkaufsflächen sowie Büros, Gastronomie und Wohnungen. Ein ähnliches Konzept verfolgt Midstad beim Düsseldorfer Carsch-Haus, das im Juli für ein Investorenkonsortium übernommen wurde.

Manager, die in der Branche zitiert werden, deuten die Vorgänge als Anzeichen dafür, dass der Eigentümer die Zukunft des Einzelhandelsgeschäfts nicht mehr uneingeschränkt sieht.

Ein weiterer Branchenkenner sieht Patrick Cloppenburg inzwischen stärker auf das Immobiliengeschäft ausgerichtet.