320-Meter-Wolkenkratzer: Novak Djokovic überrascht mit neuem Projekt

Hoch über Miami entsteht ein Turm für Sport und Langlebigkeit. Ein Tennisstar mischt mit, die Zahlen bleiben vorerst geheim.

Die Aman Group hat am Dienstag den Start ihrer dritten Marke bekannt gegeben. Atma richtet sich auf Sport, Wellness und „Performance Living“ aus. Das erste Haus entsteht in Miami und soll 2031 fertig sein.

Tennischampion Novak Djokovic ist als „Global Partner“ mit an Bord. Atma vereint ein Hotel, Markenresidenzen und einen privaten Members Club. Als Standort dient ein geplanter Turm am Wasser im Stadtteil Brickell, der 1.049 Fuß hoch werden soll.

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Inhaltlich setzt die Marke auf Langlebigkeit, Ernährung und maßgeschneiderte Wellnessprogramme. Djokovic soll genau diesen Schwerpunkt mitgestalten.

Geplante Ausstattung

Kernstück des Projekts ist ein Spa- und Wellnesszentrum mit 120.000 Quadratfuß. Vorgesehen sind Indoor-Plätze für Tennis, Squash und Padel, ein Thermal-Spa sowie ein medizinisches Wellnesszentrum.

Die Residenzen reichen von Wohnungen mit einem Schlafzimmer bis zu Penthouses mit sechs Schlafzimmern. Eigentümer werden bei der Nominierung für den Atma Club, der nur auf Einladung zugänglich ist, bevorzugt berücksichtigt.

Als Entwickler treten die OKO Group und Oak Row Equities auf. Die OKO Group gehört Vlad Doronin, dem Chairman und CEO von Aman. Zur Zimmerzahl, zu finanziellen Konditionen und zur Finanzierung machte Aman keine Angaben.

Mit Atma erweitert die Aman Group ihr Portfolio um eine Marke, die ganz auf Sport, Wellness und „Performance Living“ zugeschnitten ist. Die Eröffnung des ersten Hauses in Miami ist für 2031 angepeilt. Die Ankündigung bestätigt, was Skift bereits im Jänner zu Markenname und Standort berichtet hatte.

Amans Finanzierung

Wie Doronin im Juli gegenüber Bloomberg News sagte, hat Aman 2022 rund 900 Millionen US-Dollar und 2023 etwa 360 Millionen US-Dollar aufgebracht. In den vergangenen vier Jahren seien zudem Markenresidenzen im Wert von knapp 9 Milliarden US-Dollar verkauft worden.

Die zweite Marke Janu debütierte 2020, bislang hat allerdings nur das Janu Tokyo eröffnet.

Das Janu Dubai ist laut der Website der Marke von 2027 auf 2029 verschoben worden.