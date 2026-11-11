Dubai bekommt Maserati-Insel: 840 Luxus-Wohnungen mit Pool und Yachtshuttle

Maserati steht für schnelle Sportwagen und italienischen Luxus. Doch jetzt soll der Name des Autobauers eine ganze Insel in Dubai schmücken – mit privaten Pools, exklusiven Villen und einem eigenen Yachtservice.

Der italienische Sportwagenhersteller Maserati steigt gemeinsam mit dem Immobilienentwickler SAMANA COLLECTA in ein außergewöhnliches Luxusprojekt ein. Auf der künstlichen Inselgruppe The World Islands vor der Küste Dubais entsteht Maserati Island mit 840 Luxusresidenzen und neun zusätzlichen Villen. Die ersten Wohnungen sollen ab 2030 bezugsfertig sein.

Das Projekt wurde am 9. November 2026 offiziell vorgestellt. Es handelt sich um die erste vollständig unter der Marke Maserati gestaltete Wohnanlage dieser Art. Anders als der Name vermuten lässt, baut der Autohersteller die Insel allerdings nicht selbst. Für die Immobilienentwicklung ist SAMANA COLLECTA, die neue Luxusmarke von SAMANA Developers, verantwortlich.

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840 Wohnungen und neun Luxusvillen

Die geplante Insel soll weit mehr als ein gewöhnliches Wohnprojekt bieten. Insgesamt sind 840 Wohneinheiten sowie sieben exklusive Wasservillen und zwei sogenannte Baumvillen vorgesehen. Letztere sollen inmitten großzügiger Grünanlagen entstehen.

Die erste Verkaufsphase umfasst 232 Wohnungen. Das Angebot reicht von Studios bis zu großzügigen Residenzen mit vier Schlafzimmern. Jede dieser 232 Wohnungen soll über einen eigenen Pool und einen unverbauten Meerblick verfügen.

Große Glasflächen, offene Raumkonzepte und italienisch inspirierte Gartenanlagen sollen für ein besonderes Wohngefühl sorgen.

Die gesamte Anlage ist auf ganzjähriges Wohnen ausgelegt. Sie richtet sich damit nicht ausschließlich an Urlauber, sondern auch an Menschen, die dauerhaft auf einer privaten Insel leben möchten.

Italienisches Design mitten im Meer

Bei der Gestaltung setzt Maserati auf seine langjährige Tradition im Luxussegment. Der Stil der bekannten Sportwagen soll sich künftig auch in den Wohnungen widerspiegeln.

Für das Innenraumkonzept ist der italienische Architekt Carlo Colombo vom A++ Studio verantwortlich. Vorgesehen sind hochwertige Materialien, darunter Leder, Holz und sorgfältig aufeinander abgestimmte Oberflächen.

Zum Einsatz kommen außerdem Möbel aus der Kollektion „Giorgetti Maserati Edition“. Diese entstand 2025 durch eine Zusammenarbeit zwischen dem italienischen Möbelhersteller Giorgetti und Maserati.

Der Autobauer möchte damit seine Marke über das klassische Automobilgeschäft hinaus etablieren. Das Projekt ist Teil der Strategie „Casa Maserati“, mit der das Unternehmen seine Design- und Luxuswelt auf neue Lebensbereiche übertragen will.

Schwimmendes Restaurant und Privatstrände

Auch bei den Freizeitangeboten setzt das Projekt auf Luxus. Geplant sind ein schwimmendes italienisches Restaurant, ein Beach Club, mehrere Privatstrände sowie eine zentrale Lagune.

Hinzu kommen großzügige Swimmingpools, Wellnessbereiche, Spas und moderne Fitnessanlagen. Für Wassersportbegeisterte soll eine eigene Marina entstehen.

Wer auf der Insel lebt und arbeitet, soll ebenfalls entsprechende Einrichtungen vorfinden. Vorgesehen sind Coworking-Lounges mit besonders schnellen Internetverbindungen, Geschäfte für den täglichen Bedarf und persönliche Concierge-Services.

Eine Besonderheit ist die Verbindung zum Festland: Eigene Luxus-Yachtshuttles sollen die Bewohner zwischen Maserati Island und Dubai transportieren.

Damit soll die Insel trotz ihrer Lage im Meer als dauerhafter Wohnsitz funktionieren.

Milliardenprojekt vor Dubais Küste

Bereits im Oktober hatte SAMANA Developers die grundlegenden Pläne für das Luxuswohnprojekt auf The World Islands angekündigt. Das geplante Projektvolumen wurde dabei mit mehr als vier Milliarden Dirham, umgerechnet rund 1,1 Milliarden US-Dollar, angegeben.

Die nun offiziell bekannt gegebene Zusammenarbeit mit Maserati verleiht dem Vorhaben eine zusätzliche internationale Luxusmarke.

The World Islands ist eine künstlich angelegte Inselgruppe vor Dubai, deren einzelne Inseln aus der Luft betrachtet eine Weltkarte bilden sollen. Maserati Island ist als eigenständige Wohn- und Freizeitdestination innerhalb dieses Archipels geplant.

Einzug ab 2030 geplant

Bis die ersten Bewohner einziehen können, wird es noch einige Jahre dauern. Laut offizieller Ankündigung sollen die ersten Maserati-Residenzen ab 2030 fertiggestellt und übergeben werden.

Das bedeutet allerdings nicht, dass die gesamte Insel zu diesem Zeitpunkt bereits vollständig ausgebaut sein wird.

Konkrete Verkaufspreise und ausführliche Informationen zur Verfügbarkeit der einzelnen Wohneinheiten wurden bei der offiziellen Vorstellung noch nicht veröffentlicht.

Fest steht jedoch schon jetzt: Maserati will seinen Dreizack künftig nicht nur auf Motorhauben sehen, sondern auch an den Türen exklusiver Luxuswohnungen mitten im Meer.