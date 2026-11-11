Vater unter Verdacht: Baby überlebt fast 24 Stunden in vergrabenem Hundekäfig

Fast 24 Stunden liegt ein elf Monate altes Baby in den USA unter der Erde. Als die Retter zu graben beginnen, hören sie plötzlich ein Weinen.

Im US-Bundesstaat South Carolina haben Einsatzkräfte am Dienstag, dem 10. November, ein elf Monate altes Baby lebend aus einem Erdloch geborgen. Der kleine Koah Sharpe lag in einem Hundekäfig, der in einem Waldstück mit Erde bedeckt worden war. Nach Einschätzung der Ermittler könnte das Kind rund 24 Stunden unter der Erde verbracht haben.

Entdeckt wurde Koah am Dienstagnachmittag im Lexington County. Der Bub befand sich in einem Hundekäfig, der mit einem Handtuch umwickelt und nur knapp unter der Erdoberfläche vergraben worden war. Nach seiner Rettung wurde das Kind umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand war zunächst ernst, die Behörden äußerten jedoch Hoffnung auf eine vollständige Genesung.

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Sheriff Jay Koon vermutet, dass das Handtuch um den Käfig eine Lufttasche entstehen ließ, durch die das Baby weiter atmen konnte. Ob dies tatsächlich der entscheidende Grund für das Überleben war, ist medizinisch bislang nicht bestätigt.

Entscheidendes Geräusch

Den entscheidenden Hinweis erhielten die Retter, als sie in einem Waldstück nahe dem Haus von Koahs Großvater auf frisch aufgewühlte Erde stießen. Während die Einsatzkräfte die Stelle untersuchten und vorsichtig zu graben begannen, hörten sie plötzlich ein Baby weinen.

Sheriff Jay Koon beschrieb den Moment als außergewöhnlich bewegend. Sofort versuchten mehrere Helfer, den Käfig aus der Erde zu befreien. Der elf Monate alte Koah lebte. Nach der Bergung wurde er medizinisch versorgt und ins Krankenhaus gebracht.

Vater festgenommen

Die Suche begann am Montag, dem 9. November. Koah befand sich zunächst im Haus seiner Großmutter. Als diese das Haus kurzzeitig verließ, blieb das Kind in der Obhut seines 25-jährigen Vaters Michael Comer. Ein weiterer Betreuer sollte wenig später eintreffen. Doch als dieser ankam, waren Vater und Sohn verschwunden.

Die Polizei leitete eine Suche ein. Am Montagabend entdeckten Beamte Comer in einem Nebengebäude im Raum Batesburg-Leesville und nahmen ihn wegen des Verdachts auf Einbruch und Widerstand gegen die Festnahme fest. Sein Sohn war nicht bei ihm. Laut Sheriff machte Comer zunächst keine hilfreichen Angaben zum Aufenthaltsort des Kindes.

Die Ermittler prüfen weitere strafrechtliche Vorwürfe im Zusammenhang mit dem Verschwinden und dem Vergraben des Babys. Ob und welche zusätzlichen Anklagen erhoben werden, war zunächst offen. Für Comer gilt die Unschuldsvermutung.

An der Suche nach dem vermissten Baby beteiligten sich fast 100 Einsatzkräfte verschiedener Polizei-, Feuerwehr- und Rettungseinheiten. Die Ermittlungen führten sie schließlich in die Umgebung des Hauses von Comers Vater. Rund 46 Meter vom Waldrand entfernt entdeckten die Helfer eine Stelle mit frisch aufgewühlter Erde. Dort fanden sie das Kind.

Die Polizei erklärte außerdem, warum kein großflächiger Amber Alert, das amerikanische Warnsystem für vermisste Kinder, ausgelöst wurde. Den Ermittlern fehlten Angaben zu einem Fahrzeug und dessen Kennzeichen. Comer hatte nach bisherigen Erkenntnissen keinen eigenen Zugang zu einem Auto und soll sich von anderen Personen mitnehmen haben lassen.