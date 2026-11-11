Herzerlbaum leuchtet wieder: Das ist heuer am Wiener Rathausplatz neu

Der Herzerlbaum glüht schon vor dem Startschuss. Wiens Christkindlmarkt feiert heuer eine Premiere, und für Kinder wartet ein Rätsel.

Auf dem Rathausplatz erstrahlen Herzerlbaum und Herzerlflug bereits vor der offiziellen Eröffnung. Bürgermeister Michael Ludwig hat die Beleuchtung eingeschaltet. Der Wiener Christkindlmarkt startet dann am Freitag, 13. November, und zwar erstmals als ÖkoEvent PLUS.

Rund 200 Herzerln zieren den Herzerlbaum. Der Wiener Christkindlmarkt wird heuer zum ersten Mal als ÖkoEvent PLUS veranstaltet. Für das Prädikat ÖkoEvent PLUS müssen alle für die jeweilige Veranstaltung zutreffenden Mindest- und Kann-Kriterien der ÖkoEvent-Checkliste erfüllt sein. Die wichtigste Neuerung ist die umgestaltete Weihnachtswelt im Rathauspark in Richtung Universität, wo Kinder und Familien 17 Stationen vorfinden.

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Durch die Motive der Weihnachtszeit führt ein eigenes Quiz. Quizbogen und Stifte sind am offiziellen Souvenirstand beim Herzerlbaum erhältlich. Postkarten können verschickt werden, außerdem ist Platz für Wünsche an das Christkind.

„Wenn der Herzerlbaum am Rathausplatz erstrahlt, spürt man in ganz Wien: Weihnachten ist nicht mehr weit. Der Wiener Christkindlmarkt ist ein Ort, an dem Tradition und Gemeinschaft zusammenkommen – heuer erstmals als ÖkoEvent PLUS nach den strengsten Kriterien der Nachhaltigkeit und mit einer liebevoll neu gestalteten Weihnachtswelt, in der Kinder und Familien den Zauber der Adventzeit gemeinsam entdecken können“, sagt Michael Ludwig.

Feierliche Eröffnung

Seine Tore öffnet der Wiener Christkindlmarkt am Freitag, 13. November. Die feierliche Eröffnung übernehmen gegen 17.30 Uhr Michael Ludwig und Markus Wallner. Dabei startet der Herzerlflug erstmals in Richtung Herzerlbaum.

Sicherheitskonzept

Für die Sicherheit sorgen eigenes Sicherheitspersonal und Videoüberwachung. Am Rathausplatz gibt es bereits ein fix installiertes Pollersystem.

Heuer kommen an den Eingängen Dutzende mobile Poller und Fahrzeugsperren hinzu. Das Sicherheitskonzept stimmt Stadt Wien Marketing laufend mit Behörden und Einsatzorganisationen ab, in erster Linie mit der Wiener Polizei.

Wiener Christkindlmarkt und Fahrgeschäfte, Wien-Innere Stadt, Rathausplatz: Geöffnet ist vom 13. November bis 26. Dezember 2026, täglich von 10 bis 22 Uhr. Am 24. Dezember ist von 10 bis 18.30 Uhr offen.

Weitere Informationen gibt es unter christkindlmarkt.at.