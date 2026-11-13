Kroatien kämpft mit heftigen Regenfällen und stürmischem Wind. In manchen Regionen könnten innerhalb von drei Tagen mehr als 300 Liter Regen pro Quadratmeter fallen.

In Kroatien sorgt ein kräftiges Tiefdruckgebiet für ergiebige Regenfälle, stürmischen Wind und einen deutlichen Wetterumschwung. Besonders betroffen sind am heutigen Freitag, dem 13. November, die nördliche Adriaküste sowie die Bergregionen Gorski kotar und Lika. Der kroatische Wetterdienst DHMZ warnt vor örtlichen Überschwemmungen und Sturzfluten. Entlang der Adriaküste drohen zudem schwere Sturmböen.

Verantwortlich für das Unwetter ist ein Tiefdruckgebiet vom Atlantik, das zunächst warme und feuchte Luft aus Südwesten nach Kroatien geführt hat. Bereits am Donnerstag kam es regional zu kräftigem Regen. Am Freitag zieht eine Kaltfront über das Land, während deutlich kühlere Luft aus Norden nachströmt. Dadurch verstärken sich die Wettergegensätze: Starkregen, Gewitter, Sturm und in höheren Lagen sogar Schnee sind möglich.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Die Kaltfront überquert Kroatien im Laufe des Freitags und bringt einen spürbaren Temperaturrückgang. Im Landesinneren werden am Nachmittag vielerorts nur noch 6 bis 10 Grad erreicht, im Bergland noch weniger. In Dalmatien bleibt es mit 17 bis 21 Grad zunächst deutlich milder. Am Samstag beruhigt sich das Wetter vielerorts, doch schon am Sonntag nähert sich von Westen die nächste Wetterstörung.

Ergiebiger Regen

Besonders große Regenmengen fallen entlang der nördlichen Adriaküste sowie in Istrien, rund um Rijeka und im Gorski kotar. Auch in anderen Regionen bleibt es am Freitag unbeständig. In Dalmatien muss mit kräftigen Regenschauern und örtlichen Gewittern gerechnet werden. Für mehrere Küstenregionen hat der DHMZ entsprechende Wetterwarnungen ausgegeben.

Besonders alarmierend sind die möglichen Regenmengen. Laut den Wettermodellen des DHMZ könnten in den niederschlagsreichsten Regionen innerhalb von nur drei Tagen mehr als 300 Liter Regen pro Quadratmeter zusammenkommen. Das wäre mehr als die dort durchschnittlich in einem ganzen Monat fallende Niederschlagsmenge. Besonders in Istrien, rund um Rijeka, im Gorski kotar und in Lika besteht deshalb erhöhte Gefahr von Sturzfluten, überschwemmten Straßen und steigenden Flusspegeln. Gefährdet sind vor allem Gebiete mit unzureichender Entwässerung sowie kleinere Flüsse und Bäche.

Sturmböen und Schnee

Am Freitag dreht der Wind vielerorts auf Nord bis Nordost. Besonders an der nördlichen Adriaküste und unterhalb des Velebit-Gebirges entwickelt sich eine starke bis stürmische Bora. Für Teile der Küste gilt die orange Wetterwarnstufe. Der DHMZ warnt vor möglichen Verkehrsbehinderungen, Stromausfällen und Schäden durch Sturmböen. Die Bora breitet sich im Tagesverlauf auch auf weitere Küstenabschnitte Dalmatiens aus. Gleichzeitig kann der Regen in den höheren Bergregionen am Nachmittag und Abend in Schneeregen oder Schnee übergehen.

So wird das Wochenende

Am Samstag, dem 14. November, beruhigt sich das Wetter in Kroatien deutlich. In vielen Regionen setzt sich die Sonne durch, allerdings bleibt es kühler. Im Landesinneren sind in der Früh Temperaturen um den Gefrierpunkt und örtlich Frost möglich. Unterhalb des Velebit-Gebirges kann die Bora zunächst noch sehr kräftig wehen, lässt im Tagesverlauf aber nach.

Bereits am Sonntag, dem 15. November, ziehen von Westen wieder dichtere Wolken auf. Besonders entlang der Adria und im angrenzenden Bergland ist neuer Regen möglich. Am Montag könnten sich die Niederschläge erneut verstärken und auf weitere Landesteile ausbreiten.

„Wir empfehlen, die Vorhersagen und Warnungen auf der Website meteo.hr regelmäßig zu überprüfen, da die Meteorologen des DHMZ diese entsprechend der Entwicklung der Wetterlage aktualisieren“, erklärt das DHMZ. Die Empfehlung gilt insbesondere für Bootsfahrer. Weitere Informationen finden sich unter https://meteo.hr/.