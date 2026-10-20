Wetteralarm in Kroatien: Sturmböen bis 95 km/h erwartet

Dalmatien steht vor stürmischen Stunden: Für Mittwoch gilt auf dem Meer eine orange Wetterwarnung, kräftiger Jugo, hohe Wellen und Gewitter können auch den Schiffsverkehr treffen.

Bereits am Dienstag warnt der kroatische Wetterdienst DHMZ für ganz Dalmatien vor starkem Jugo mit Böen von 65 bis 75 km/h. Am Mittwoch verschärft sich die Lage deutlich: Für die Seegebiete vor Nord-, Mittel- und Süddalmatien gilt eine orange Warnstufe. Erwartet werden starker bis sehr starker Jugo und Sturmböen von bis zu 95 km/h. Im Laufe des Tages soll der Wind teilweise auf Süd beziehungsweise Südwest drehen.

Zusätzlich werden kräftige Schauer und Gewitter erwartet. Besonders in der Gespanschaft Split-Dalmatien und im Raum Dubrovnik sind lokal größere Regenmengen möglich. Nach Berechnungen des europäischen Wettermodells ECMWF könnten örtlich mehr als 70 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Der DHMZ warnt vor lokal ergiebigem Regen sowie kräftigen Gewitterschauern.

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Warnung für Reisende

Besonders auf dem Meer kann das Wetter am Mittwoch erhebliche Auswirkungen haben. Der DHMZ warnt vor stürmischem Wind und lokal hohen Wellen. Weniger erfahrenen Bootsführern wird geraten, rechtzeitig einen sicheren Hafen aufzusuchen. Der Wetterdienst hält es zudem für wahrscheinlich, dass zahlreiche Katamaran- und Fährverbindungen ausfallen könnten. Reisende sollten deshalb aktuelle Verkehrsinformationen und Mitteilungen der Reedereien verfolgen.

Auch wetterempfindliche Menschen könnten die Wetterumstellung spüren. Bereits für Dienstag weist der DHMZ darauf hin, dass sich durch das herannahende Frontensystem und den stärker werdenden Jugo bei empfindlichen Personen unter anderem Kopfschmerzen, Reizbarkeit und Konzentrationsprobleme bemerkbar machen können.

Entspannung erwartet

Nach dem Höhepunkt am Mittwoch dürfte sich die Situation anschließend wieder beruhigen. Mit dem Nachlassen des starken Jugo werden auch günstigere Bedingungen auf dem Meer erwartet. Bis dahin bleibt jedoch vor allem der Mittwoch der kritische Tag für Reisende und den Schiffsverkehr entlang der dalmatinischen Küste.

Der DHMZ aktualisiert seine Warnungen laufend. Reisende sollten deshalb vor Fahrten entlang der Küste und insbesondere vor Fähr- oder Katamaranfahrten die aktuellen Wetter- und Verkehrsmeldungen überprüfen.