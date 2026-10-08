Unwetter an der Adria: Sturm stoppt wichtige kroatische Inselverbindungen

Sturm trifft Kroatien: Entlang der Adria fallen zahlreiche Fähren und Katamarane aus – mit spürbaren Folgen für Reisende.

Ein Wetterumschwung hat am 8. Oktober Kroatien erfasst und sorgt entlang der Adria für erhebliche Störungen im Fähr- und Schiffsverkehr. Starkes bis stürmisches Jugo sowie Schauer und Gewitter haben zur vorübergehenden Einstellung zahlreicher Verbindungen geführt.

Diese Verbindungen fallen aus

Nach Angaben des kroatischen Automobilklubs HAK ist derzeit die Fährverbindung Lopar–Valbiska unterbrochen. Auch mehrere Katamarane verkehren nicht: Betroffen sind die Linien Split–Milna–Hvar–Korčula–Dubrovnik, Split–Dubrovnik, Mali Lošinj–Cres–Rijeka sowie Novalja–Rab–Rijeka.

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Darüber hinaus wurden die Schiffsverbindungen Mali Lošinj–Vele Srakane–Unije–Susak und Dubrovnik–Koločep–Lopud–Suđurađ eingestellt. Da sich die Lage kurzfristig ändern kann, sollten Reisende den aktuellen Fahrplan unmittelbar vor der Abfahrt kontrollieren.

Auch auf den Straßen ist Vorsicht geboten. Die Fahrbahnen sind stellenweise nass und rutschig. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten ihre Geschwindigkeit den Wetter- und Straßenverhältnissen anpassen.

Gewitter und stürmisches Jugo

Nach der aktuellen Prognose des kroatischen Wetterdienstes DHMZ bleibt es am Donnerstag wechselhaft. Vor allem an der Adria und in den angrenzenden Regionen sind kräftige Schauer und Gewitter möglich. Am nördlichen Abschnitt der Küste werden diese bereits am Vormittag erwartet, in Dalmatien vor allem am Abend und in der Nacht.

Auf der Adria weht starkes bis stürmisches Jugo. Die Tageshöchsttemperaturen liegen überwiegend zwischen 21 und 26 Grad, im Osten Kroatiens örtlich etwas darüber.

Auch am Freitag und Samstag bleibt das Wetter unbeständig und kühler. Für Sonntag zeichnet sich eine allmähliche Stabilisierung ab.