Snežana Babić Sneki und Princ od Vranja feiern Silvester in Wien

Wer den Jahreswechsel mit stimmungsgewaltiger Balkan-Musik, Live-Orchester und bekannten Stimmen der Szene feiern möchte, sollte sich den 31. Dezember 2026 vormerken. Der große Doček Nove 2027 steigt im Kristall Event Saal in Wien-Donaustadt. Für alle die sich frühzeitig ein Ticket sichern, wartet ein besonderes Gewinnspiel.

Die Tickets sind online über events.tickethead.io erhältlich.

Auf der Bühne stehen Snežana Babić Sneki, Princ od Vranja, Zoran Zoka Janković, Zdravko Bu-kva sowie Nikola Zarić mit seinem Orchester. Dazu kommt ein All-Inclusive-Angebot mit Essen und Getränken, das bereits im Ticketpreis enthalten ist.

Musikalische Highlights

Mit Snežana Babić Sneki steht eine der bekanntesten Sängerinnen der Balkan-Musikszene auf der Bühne. Seit Ende der 1980er-Jahre gehört die attraktive serbische Sängerin zu den etablierten Namen der regionalen Unterhaltungsszene. Mit Songs wie „Takni me, takni“ und „Nije kuća na prodaju“ feierte sie große Erfolge und baute sich über die Jahre eine treue Fangemeinde im gesamten ehemaligen Jugoslawien und in der Diaspora auf. Vielen ist Sneki zudem aus „Tesna koža“ bekannt, wo sie auch als Schauspielerin vor der Kamera stand.

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Auch Princ od Vranja kommt für die Silvesternacht nach Wien. Hinter dem Künstlernamen steht der serbische Sänger Stefan Zdravković. Einem noch größeren Publikum wurde er durch den Eurovision Song Contest 2025 bekannt. Dort vertrat er Serbien mit seinem Song „Mila“. Gemeinsam mit Sneki gehört er zu den prominentesten Namen des Silvester-Line-ups in Wien.

Das Programm wird durch weitere erfahrene Musiker ergänzt. Mit dabei sind Zoran Zoka Janković und Zdravko Bukva. Für den passenden Live-Sound sorgt außerdem Nikola Zarić mit seinem Orchester. Der in Wien geborene Akkordeonist mit bosnisch-serbischen Wurzeln ist seit vielen Jahren in der Balkan- und Volksmusikszene aktiv und steht regelmäßig mit seinem eigenen Orchester auf der Bühne.

Damit ist musikalisch von Beginn des Abends bis weit nach Mitternacht für Balkan-Stimmung gesorgt.

All-Inclusive-Angebot

Der „Doček Nove 2027“ wird als All-Inclusive-Silvesterabend veranstaltet. Im Ticketpreis sind Essen und Getränke enthalten. Als besondere Spezialität erwartet die Gäste frisch gebratenes Kalbfleisch vom Spieß. Die Gäste können sich damit ganz auf die Musik, die Feier und den Jahreswechsel konzentrieren.

Als besonderes Highlight wird den Gästen Kalbfleisch vom Spieß serviert.

Für Plätze an den Tischen näher an der Bühne beträgt der Preis 189 Euro pro Person. Die etwas weiter von der Bühne entfernten Plätze kosten 159 Euro pro Person. Tickets sind online über events.tickethead.io erhältlich.

Sitzplan

Gewinnspiel: Drei Ticketkäufer bekommen den Kaufpreis zurück

Wer sich frühzeitig ein Ticket sichert, hat noch einen zusätzlichen Grund zur Freude.

Alle Personen, die bis einschließlich 16. November 2026 Tickets für den „Doček Nove 2027“ kaufen, nehmen automatisch an einem Gewinnspiel teil.

Unter allen teilnahmeberechtigten Ticketkäufern werden drei Personen ausgelost.

Der Gewinn: Drei Personen wird komplette Kaufpreis eines Tickets zurückerstattet.

Die Rückerstattung erfolgt direkt am Silvesterabend. Am 31. Dezember erhalten die drei Gewinner den gesamten bezahlten Kaufpreis des Tickets vor Ort bei der Veranstaltung zurück.

Eine zusätzliche Anmeldung zum Gewinnspiel ist nicht notwendig. Wer sein Ticket bis spätestens 16. November kauft, ist automatisch dabei.

Alle Details im Überblick