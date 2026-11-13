„Ich möchte Kuba erledigen“: Trump droht mit Militäreinsatz

Trump nennt einen Zeitpunkt und einen Mann für den Job. Während Havanna im Dunkeln sitzt, rückt eine alte Konfrontation näher.

Der US-Präsident Donald Trump spielt öffentlich mit dem Gedanken an eine militärische Intervention gegen Kuba. Als Ziel nennt er den Abschluss noch vor Jänner 2029. Eine Schlüsselrolle bei einem möglichen Vorgehen soll Außenminister Marco Rubio übernehmen.

Die Äußerungen fielen kurz nach den Midterms 2026 in einem Telefoninterview mit Hugh Hewitt, dem Moderator des Salem News Channel. Auf die Frage, ob er erwäge, die kommunistische Regierung in Havanna mit Gewalt zu stürzen, antwortete Trump, er würde dies „definitiv in Betracht ziehen“. Wörtlich erklärte der Präsident: „Ich möchte Kuba erledigen, bevor ich gehe.“

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Einen Videomitschnitt dieser Passage verbreitete der offizielle Reaktions-Account des Weißen Hauses auf X, Rapid Response 47. Außerdem sagte Trump, die US-Regierung beobachte die Entwicklung auf der Insel „sehr genau“. Kuba nannte er „im Wesentlichen ein gescheiterter Ort, eine gescheiterte Nation“.

Rubios Rolle

Für ein mögliches Vorgehen setzt Trump auf Marco Rubio. Dieser sei „ein sehr guter, talentierter Mann für Kuba“, sagte der Präsident. Er verwies auf Rubios familiären Hintergrund und erklärte, Rubio „würde das liebend gerne tun“.

Sein Ziel begründete Trump auch mit Blick auf die Exilkubaner in Florida: „Ehrlich gesagt würde ich das liebend gerne für die Menschen tun, für die Kubaner, die hergekommen sind und wirklich schlecht behandelt wurden und nach Amerika kamen.“ Rubio selbst bezeichnete Kuba im US-Fernsehen als „gescheiterten Staat“. In einer Kongressanhörung lehnte er es ab, eine Militäroption kategorisch auszuschließen.

Die kubanische Führung wies die Drohungen aus Washington zurück und sprach von „Kollektivstrafe“. Man sei auf jeden Angriff vorbereitet, erklärte sie.

Ölblockade

Mit der Festnahme des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro durch US-Kräfte verlor Havanna seinen wichtigsten Öllieferanten. Die USA verhängten in der Folge eine faktische Ölblockade, belegten Tanker mit Sanktionen und drohten Drittstaaten mit Zöllen. Das ohnehin marode Stromnetz brach wiederholt zusammen.

Stromabschaltungen von bis zu 22 Stunden beeinträchtigen das öffentliche Leben und lösten Proteste aus. Die UN-Wirtschaftskommission CEPAL prognostiziert für Kuba einen drastischen Wirtschaftseinbruch. Die CEPAL prognostizierte für Kuba im Jahr 2026 einen Rückgang des realen BIP um 10,3 Prozent.

Gleichzeitig berichten Medien wie der Miami Herald von vertraulichen diplomatischen Kontakten zwischen Washington und Havanna. Käme es tatsächlich zu einer militärischen Intervention, wäre das der erste direkte Invasionsversuch der USA auf der Insel seit der 1961 gescheiterten Invasion in der Schweinebucht.