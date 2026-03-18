„Ich kann machen, was ich will“ – Trump setzt Kuba unter Druck

Trumps Worte über Kuba sorgen weltweit für Aufsehen – und Havannas Antwort ließ nicht lange auf sich warten.

US-Präsident Donald Trump hat den kommunistisch regierten Inselstaat Kuba erneut ins Visier genommen und dabei ungewöhnlich direkte Töne angeschlagen. „Mein ganzes Leben lang höre ich schon von den Vereinigten Staaten und Kuba“, sagte Trump. „Ich glaube wirklich, dass ich die Ehre haben werde, Kuba zu übernehmen.“ Er könne mit dem Inselstaat „alles machen, was ich will“. Vor Journalisten im Weißen Haus in Washington D.C. bekräftigte er am Montag, er werde das Land „übernehmen“.

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Kubas Gegenwehr

Kubas Präsident Miguel Diaz-Canel ließ die Aussagen nicht unbeantwortet und meldete sich am Dienstag auf der Plattform X zu Wort: „Jeder äußere Aggressor wird auf unerschütterlichen Widerstand stoßen.“ Während die diplomatischen Spannungen zunahmen, gelang es den kubanischen Behörden, einen landesweiten Stromausfall nach mehr als 24 Stunden zu beheben. Das marode Stromnetz des Landes gilt seit Jahren als strukturelles Problem.

US-Außenminister Marco Rubio dementierte unterdessen einen Bericht der „New York Times“, dem zufolge Washington auf eine Ablösung von Diaz-Canel hinarbeite. Der Artikel sei „falsch“ und stütze sich auf „Scharlatane und Lügner, die vorgeben, Bescheid zu wissen“. Zuvor hatte die „New York Times“ unter Berufung auf informierte Kreise berichtet, die US-Regierung habe kubanischen Vertretern signalisiert, dass Washington eine Entmachtung des kubanischen Präsidenten wünsche.

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Wachsender Druck

In den vergangenen Monaten hat Trump den Druck auf Kuba schrittweise erhöht: Im Januar 2026 nahmen die USA den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro in Caracas fest und flogen ihn nach New York aus. In der Folge ließ Trump die venezolanischen Öllieferungen an den Inselstaat blockieren, was die ohnehin angespannte Wirtschaftslage des Landes weiter verschärft hat.