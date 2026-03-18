„Geniere mich“: Seiler gesteht Kokain-Attacke – bestreitet aber Übergriff (VIDEO)

Reue ja – aber nicht für alles: Christopher Seiler meldet sich mit einem ungewöhnlich offenen Statement zu Wort.

Christopher Seiler sieht sich seit dem Bekanntwerden von Gewaltvorwürfen gegen ihn mit erheblichem öffentlichem Druck konfrontiert. In einem auf Instagram veröffentlichten Video äußert er sich nun zum ersten Mal zu den Anschuldigungen und schildert seine eigene Version der Ereignisse.

Seilers Eingeständnis

„Was da vor zwei Wochen passiert ist, geht in keiner einzigen Welt – und in meiner schon gar nicht – irgendwie korrekt“, erklärt Seiler. Er räumt sein eigenes Fehlverhalten ein und betont, dass dieses mit keinem Grund zu rechtfertigen sei.

„Man geht zu keiner Person, egal, in was für einem Zustand, egal, wie illuminiert man ist, nimmt sie so – Seiler macht eine Handbewegung nach oben, das ist aber nicht klar zu sehen – und schmiert ihr Kokain auf die Lippen.“ Er zeigt Reue und sagt: „Das hat mit Menschlichkeit nichts zu tun, das hat mit Vorbild-Sein überhaupt nichts zu tun.“

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„Geniere ich mich dafür? Absolut“, fügt Seiler hinzu. Er entschuldigt sich von Herzen und verspricht, „alles dafür tun, dass das Erlebte erleichtert wird zu verarbeiten“. „Halte ich meinen Kopf hin für die Strafe? Absolut.“ Er habe gelernt, für das, was man tut, geradezustehen.

Widerspruch zur Anklägerin

Gleichzeitig wendet sich Seiler gegen die Schilderung der Anklägerin, wie sich die Ereignisse zugetragen haben sollen. Er weist deren Version entschieden zurück: „Was ich nicht ertragen muss, sind Fantasiegebilde über Dinge, die nie passiert sind.“

Laut der eingereichten Anzeige soll Seiler der betroffenen Frau nach Dreharbeiten angeboten haben, sie nach Hause zu fahren. Während der Fahrt soll er ihr zufolge in eine dunkle Gasse abgebogen sein, wo es im Fahrzeug zu einer massiven Grenzüberschreitung gekommen sein soll – der Vorwurf lautet auf Verdacht der Körperverletzung.

Die Anzeige gegen Christopher Seiler wurde am 7. März 2026 bei einer Wiener Polizeistation erstattet. Gegen ihn ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf Körperverletzung.

Seiler widerspricht dieser Darstellung und gibt an, dass sich der Vorfall an einem Wohnzimmertisch stattgefunden habe – im Beisein eines Zeugen. Es habe „keine dunklen Gassen, keine Gewalt oder sexuellen Übergriff“ gegeben, und für solche „Schauergeschichten“ halte er „nicht den Kopf hin“.