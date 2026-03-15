„Kämpfe mit Dämonen“: Schwere Vorwürfe gegen Austro-Pop-Star Seiler

Zwei Amadeus Awards, dann der Absturz: Gegen Austropop-Star Christopher Seiler ermittelt die Polizei – er selbst meldet sich nun öffentlich zu Wort.

Gegen den Austropop-Musiker Christopher Seiler laufen derzeit Ermittlungen, nachdem eine Frau Anzeige gegen ihn erstattet hat. Die Betroffene wirft ihm vor, sie in seinem Auto körperlich attackiert zu haben. Seiler selbst meldete sich daraufhin über Instagram zu Wort – mit einem öffentlichen Statement, in dem er eigene Unzulänglichkeiten einräumt und seinen vorläufigen Rückzug aus der Öffentlichkeit ankündigt.

Seilers Statement

„Ich bin bei Gott kein perfekter Mensch. Sowie viele von uns kämpfe auch ich mit Dämonen“, schreibt Christopher Seiler in einer Story auf seinem Instagram-Profil. Er betont, dass er für seine Fehler geradestehe und diese nun eruieren wolle. Seiler plant, sich in der nächsten Zeit zurückzuziehen und sich nach Abschluss der Ermittlungen wieder bei seinen Fans zu melden.

Pikant: Am 7. März 2025 hatte die Band Seiler und Speer bei den Amadeus Austrian Music Awards in der Marx Halle in Wien gleich zwei Auszeichnungen entgegengenommen – am selben Tag wurde die Anzeige erstattet. Ein Erfolg, der nun von den schwerwiegenden Vorwürfen überschattet wird.

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Aussage gegen Aussage

Laut den Angaben der Frau soll Seiler sie nach gemeinsamen Dreharbeiten mit dem Auto mitgenommen haben. Auf dem Heimweg sei er in eine dunkle Gasse abgebogen, wo er sie im Fahrzeug körperlich angegriffen haben soll. Die Anzeige wurde am 7. März erstattet. Derzeit steht Aussage gegen Aussage, und wie die Ermittlungen weitergeführt werden, ist noch offen.