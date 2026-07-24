Abschied von Olivera Katarina: Prominente Stimmen würdigen die serbische Diva

Eine Stimme, die Grenzen überwand und Generationen berührte – Jugoslawiens Ikone Olivera Katarina ist nicht mehr.

Die serbische Schauspielerin und Sängerin Olivera Katarina ist gestorben. Die einstige Ikone des ehemaligen Jugoslawiens verstarb am Dienstag im Alter von 86 Jahren, wie ihre Familie mitteilte. Auch der serbische Staatspräsident Aleksandar Vucic nahm Abschied von der Künstlerin. In seiner Kondolenzbotschaft bezeichnete er sie als „wahre und charismatische Diva“, deren Stimme weit über die Grenzen der Region hinaus bekannt gewesen sei.

Internationaler Durchbruch

Olivera Katarina wurde am 5. März 1940 in Belgrad als Olivera Petrovic geboren. Zunächst begann sie ein Studium der Rechtswissenschaften, wandte sich jedoch früh der Bühne zu. Nach ersten Engagements am Nationaltheater gelang ihr rasch der Schritt vor die Kamera.

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Den internationalen Durchbruch erzielte sie 1967 mit dem vielfach ausgezeichneten Film „Auch ich traf fröhliche Zigeuner“, der beim Filmfestival in Cannes den Grand Prix spécial du jury sowie den FIPRESCI-Preis erhielt. Die Produktion wurde zudem für den Oscar und den Golden Globe als bester fremdsprachiger Film nominiert. In dieser Produktion verkörperte sie die Roma-Sängerin Lence, und ihre Interpretation des Liedes „Djelem, Djelem“ ist bis heute unvergessen.

Vielseitige Karriere

Neben ihrer Arbeit als Schauspielerin feierte Katarina auch als Sängerin beachtliche Erfolge. Ihr Repertoire reichte von serbischer und Roma-Volksmusik bis hin zu Liedern auf Russisch, Japanisch, Rumänisch und Griechisch.

Im Laufe ihrer Karriere trug sie mehrere Künstlernamen, bevor sie schließlich den Nachnamen ihrer Mutter übernahm und fortan als Olivera Katarina bekannt war. Ihr letztes Album erschien im Jahr 1984. In den abschließenden Jahren ihres Lebens zog sich die einst gefeierte Künstlerin laut lokalen Medien ins Private zurück und lebte bescheiden in einer kleinen Wohnung in Belgrad.

Das sind die Stimmen zu ihrem Tod

Ivana Mihić: Eine persönliche Erinnerung

Besonders emotional fiel der Abschied der Schauspielerin Ivana Mihić aus. Sie erinnerte sich an Olivera Katarinas Mut, Herzlichkeit und Fürsorge. Während der NATO-Bombardierung Jugoslawiens im Jahr 1999 habe ihr Olivera eine kleine Ikone geschenkt, die sie beschützen sollte.

Für Mihić blieb diese Geste ein Symbol für die Stärke und menschliche Wärme der Verstorbenen. In ihrem Nachruf beschrieb sie Olivera Katarina als außergewöhnliche Frau, die auch in schwierigen Zeiten anderen Menschen Halt geben konnte.

Nena Kunijević übt deutliche Kritik

Die langjährige RTS-Redakteurin, Regisseurin und Drehbuchautorin Nena Kunijević bezeichnete Olivera Katarina als eine der größten serbischen Künstlerinnen und als einen der größten Stars des ehemaligen Jugoslawiens.

Gleichzeitig richtete Kunijević deutliche Worte an die serbische Öffentlichkeit. Olivera Katarina habe im eigenen Land nicht immer den Respekt und die Anerkennung erhalten, die ihrem internationalen Erfolg entsprochen hätten.

„Srbija te nije uzdigla do mesta koje si zaslužila“, schrieb Kunijević – Serbien habe sie also nicht auf jenen Platz gehoben, den sie verdient hätte. Sie hoffe, dass sich das Land zumindest bei ihrem letzten Abschied seiner Versäumnisse bewusst werde. Oliveras Lieder, Rollen und ihr unverwechselbarer Geist würden jedoch weiterleben. Kunijević verabschiedete sich mit den Worten: „Ruhe in Frieden und ewiger Ruhm sei dir.“

Aleksandar Erdeljanović: „Frei und unverwechselbar“

Auch Aleksandar Saša Erdeljanović, Direktor des Filmarchivs der Jugoslawischen Kinemathek, würdigte Olivera Katarina als außergewöhnliche Sängerin, talentierte Schauspielerin und eigenständige Persönlichkeit.

Über Jahrzehnte habe sie das Publikum mit ihrer Ausstrahlung, ihrer Originalität und ihrer „ungezügelten Freiheit“ fasziniert. Ihre Lieder und unsterblichen Filmrollen würden in den Herzen der Kunstliebhaber auf dem gesamten Balkan weiterleben.

Für ihren Beitrag zur heimischen und europäischen Filmkunst war Olivera Katarina mit dem Goldenen Siegel der Jugoslawischen Kinemathek ausgezeichnet worden.

Letzte Rolle kurz vor ihrem Tod

Der Drehbuchautor und Regisseur Dragiša Kovačević veröffentlichte eine der letzten Aufnahmen von Olivera Katarina. Das Foto entstand bei den Dreharbeiten zur Serie „Porodični derbi“.

Noch im Mai 2026 hatte die Schauspielerin darin ihre letzte Fernsehrolle übernommen. Sie spielte die wohlhabende Tante Vida aus der Schweiz und kehrte damit nach längerer Pause noch einmal in eine fiktionale TV-Produktion zurück.

„Es war mir eine große Ehre, dass Olivera Katarina ihre letzte Rolle in meiner Serie gespielt hat“, schrieb Kovačević. Er verabschiedete sich im Namen des gesamten Serienteams von der Verstorbenen.

Siniša Medić: „Diva, reise mit den Engeln“

Der serbische Moderator Siniša Medić erinnerte sich ebenfalls an seine Begegnungen mit Olivera Katarina. Er hatte sie zunächst zu einer Feier eingeladen und später als PR-Verantwortlicher bei ihrem letzten großen Konzert begleitet.

Medić beschrieb ihre Schönheit und Ausstrahlung als überwältigend. Gleichzeitig berichtete er, wie stark sich ihr Leben im Laufe der Jahre verändert hatte. Aus einer international gefeierten Diva sei eine Frau geworden, die zeitweise mit finanziellen Problemen und gesellschaftlicher Isolation kämpfen musste.

Olivera Katarina sei stolz, unangepasst und außergewöhnlich mutig gewesen. Gerade dieser Stolz habe sie nach eigenen Aussagen jedoch häufig einen hohen Preis gekostet.

Medić verabschiedete sich mit den Worten: „Es war mir eine Ehre, mit ihr zusammenzuarbeiten. Diva, reise mit den Engeln.“

Vučić würdigt eine „charismatische Diva“

Auch Serbiens Präsident Aleksandar Vučić veröffentlichte eine Kondolenzbotschaft. Er bezeichnete Olivera Katarina als authentische und charismatische Diva, deren Schauspielstil und einzigartige Stimme weit über die Grenzen der Region hinausgewirkt hätten.

Mit ihrem Talent, ihrer Leidenschaft und ihrer besonderen Erscheinung habe sie eine der bedeutendsten Epochen der serbischen Kunstszene geprägt. Generationen seien mit ihrer Energie, ihrer Persönlichkeit und der starken Emotionalität ihrer Auftritte aufgewachsen.

Dačić: „Sie konnte die Menschen berühren“

Innenminister und Vizepremier Ivica Dačić erklärte, Serbien habe eine seiner größten Künstlerinnen verloren. Olivera Katarina sei nicht nur eine bedeutende Schauspielerin gewesen, sondern eine Künstlerin, die Menschen berühren, zum Weinen bringen, erfreuen und stolz machen konnte.

Ihre Darstellung der Lenče in „Skupljači perja“ gehöre nicht nur zur Filmgeschichte, sondern auch zur persönlichen Erinnerung ganzer Generationen. Sie sei sich selbst stets treu geblieben – ehrlich, stark und unverwechselbar.

Selaković: Symbol einer ganzen Epoche

Serbiens Kulturminister Nikola Selaković bezeichnete Olivera Katarina als Symbol einer Epoche und als eine der größten Diven der serbischen und jugoslawischen Film- und Musikgeschichte des vergangenen Jahrhunderts.

Ihre Rollen, ihre Stimme, ihre Ausstrahlung und ihre künstlerische Authentizität hätten einen unauslöschlichen Eindruck hinterlassen. Ihr Tod sei ein großer Verlust für die serbische Kultur, ihr Werk werde jedoch als Zeugnis einer außergewöhnlichen Karriere weiterleben.