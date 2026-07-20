Jobgarantie: Vučić kündigt Subventionen für Rückkehrer nach Serbien an

Rückkehrprämien, Jobgarantien, Konfrontation mit Weltbank und IWF – Vucic setzt in Svilajnac gleich mehrere Signale.

Serbiens Präsident Aleksandar Vucic hat bei einem Besuch des Regionalen Trainingszentrums für duales lebenslanges Lernen in Svilajnac ein Förderprogramm für Rückkehrer aus dem Ausland angekündigt. „Wir werden bald ein Projekt zur Subventionierung und Unterstützung jener Menschen umsetzen, die im Ausland leben und zurückkehren möchten – damit sie zurückkommen und unser Land stolz machen“, erklärte Vucic. Als Hauptgruppe der Rückkehrer nannte er Pensionistinnen und Pensionisten, vereinzelt auch jüngere Familien.

Kraftwerk „Morava“

Das Wärmekraftwerk Morava in der Nähe von Svilajnac ist ein Braunkohlekraftwerk mit einer elektrischen Leistung von rund 120 bis 125 Megawatt und gehört zum Kraftwerkskomplex Nikola Tesla des staatlichen Energieunternehmens Elektroprivreda Srbije (EPS). Für das Jahr 2024 werden die jährlichen CO2-Emissionen mit rund 0,61 Millionen Tonnen angegeben.

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Beim selben Auftritt äußerte sich Vucic auch zur Zukunft des Wärmekraftwerks „Morava“. Weltbank und IWF drängen nach seinen Worten auf eine Schließung der Anlage – eine Forderung, der er eine klare Absage erteilte. „Sie fragen nur, wann wir das Kraftwerk schließen werden, und sonst nichts. Aber wir werden es nicht schließen, weil wir Menschen haben, die davon leben und ihren Lebensunterhalt verdienen“, sagte er.

Im Mittelpunkt stehen dabei mehr als 200 Arbeitsplätze, für deren Erhalt der Präsident nach eigenen Angaben aktiv eintritt. „Solange ich etwas in diesem Staat zu sagen habe, werde ich nicht zulassen, dass es geschlossen wird. Wer keine Familien ernähren muss, dem fällt es leicht, Befehle zu erteilen“, so Vucic. Der Druck von außen sei erheblich gewesen – er selbst bezeichnete sich als denjenigen, der maßgeblich dafür gesorgt habe, dass das Kraftwerk bislang nicht vom Netz genommen wurde.