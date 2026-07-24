Heiße Temperaturen, kühle Belohnung: Hier gibt’s Gratis-Eis bei 35 Grad

Wenn die Temperaturen steigen, hat HoT eine kühle Überraschung parat – und die kommt automatisch aufs Handy.

Seit Jahren steht HoT für ein Mobilfunkangebot, das auf Einfachheit und Fairness setzt – und auf das sich Kundinnen und Kunden verlassen können. Dieses Selbstverständnis von Verlässlichkeit beschränkt sich dabei nicht allein auf die Tarifgestaltung.

Kostenlose Erfrischung

Auch im Sommer 2026 kehrt die beliebte HoT-Eisaktion als fester Bestandteil der warmen Jahreszeit zurück. Sobald zwischen dem 27. Juli und dem 22. August in einer Region Österreichs eine Temperatur von 35 Grad Celsius gemessen wird, erhalten alle HoT-Kunden österreichweit eine SMS-Benachrichtigung.

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Mit dieser Nachricht können sie an dem jeweiligen Aktionstag in jeder Hofer-Filiale in Österreich ein kostenloses Mucci-Stieleis oder Waffelhörnchen einlösen. Wer die SMS nicht zur Hand hat, kann alternativ die HoT-Netzanzeige auf dem Display seines Mobiltelefons an der Kassa vorweisen.

Die Aktion gilt, solange der Vorrat reicht. „Das HoT-Kundenversprechen gilt dabei unverändert: HoT wird immer besser oder günstiger – automatisch und für alle“, teilt Hofer mit.