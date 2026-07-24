Lkw kracht in Mopedauto – Steirer stirbt noch an Unfallstelle

Ein Abbiegemanöver auf der B67 endet tödlich – ein 57-jähriger Südsteirer überlebt den Aufprall nicht.

Am Donnerstag ist ein 57-jähriger Südsteirer bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Grazer Straße B67 in Straß in der Steiermark ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich kurz vor 17 Uhr, als der Mann mit seinem Leichtkraftfahrzeug (Mopedauto) in Richtung Straß unterwegs war. Hinter ihm fuhr ein 50-jähriger slowenischer Staatsbürger mit einem Firmen-Lkw.

Zeugenaussagen zufolge setzte der 57-Jährige den Blinker, um in eine Gemeindestraße abzubiegen, woraufhin der Lkw auf sein Fahrzeug auffuhr. Durch den Aufprall wurde das Kleinfahrzeug in die Fahrbahnmitte gedrängt, wo es mit einem entgegenkommenden Pkw kollidierte, dessen 34-jähriger Fahrer aus Leibnitz stammte.

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Fahrer herausgeschleudert

Die Wucht des Zusammenstoßes war so groß, dass das Mopedauto von der Fahrbahn abkam und neben der Straße zum Stillstand kam. Der 57-Jährige wurde dabei mitsamt dem Fahrersitz aus dem Fahrzeug herausgeschleudert. Umstehende Ersthelfer kümmerten sich sofort um den Verletzten, bis das Rote Kreuz und ein Notarzt eintrafen. Für den Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät – er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Ermittlungen laufen

Alkoholtests bei allen beteiligten Fahrzeuglenkern verliefen negativ. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete dennoch eine ergänzende Blutabnahme beim 50-jährigen Lkw-Fahrer an. Zusätzlich wurde ein Sachverständiger damit beauftragt, den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren.

Zehn Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Vogau waren vor Ort im Einsatz. Die B67 musste im Bereich der Unfallstelle für mehrere Stunden vollständig gesperrt werden.

Erst gegen 21.30 Uhr wurde die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben.