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Erdbeben

Stärke 4,5: Erdbeben war bis Wien zu spüren

Stärke 4,5: Erdbeben war bis Wien zu spüren
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Mitten in der Nacht weckte ein kräftiges Beben die Region rund um den Semmering – und hinterließ erste sichtbare Spuren.

In der Nacht hat die Erde im Bereich des Semmerings gebebt: Um 1.59 Uhr verzeichnete Geosphere Austria einen Erdstoß der Stärke 4,5. Das Epizentrum befand sich acht Kilometer südwestlich von Gloggnitz im Bezirk Neunkirchen sowie 15 Kilometer östlich von Mürzzuschlag, bei einer Herdtiefe von vier Kilometern.

Die Erschütterungen waren deutlich zu spüren – aus dem östlichen Niederösterreich und der Steiermark gingen zahlreiche Meldungen beim Erdbebendienst ein, vereinzelt wurde das Beben auch in Wien wahrgenommen.

Folgen des Bebens

Wie Geosphere Austria erläuterte, sind bei einer Magnitude von 4,5 im Bereich des Epizentrums vereinzelte leichte Schäden möglich. Im Bezirk Neunkirchen blieb das Beben tatsächlich nicht ohne Konsequenzen: Nach Angaben der Landeswarnzentrale löste der Erdstoß auf der Straße zwischen Schottwien und Breitenstein einen Steinschlag aus, bei dem kleinere Felsbrocken auf die Fahrbahn gelangten.

Die Feuerwehr rückte aus und räumte die Straße wieder frei.

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