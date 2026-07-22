KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Erschütterung

Schwaches Erdbeben vor kroatischer Adriainsel

Schwaches Erdbeben vor kroatischer Adriainsel
FOTO: iStock/vchal
1 Min. Lesezeit |

Die Adria bleibt seismisch aktiv: Vor der Insel Hvar hat die Erde gezittert – glimpflich, aber spürbar.

Am Mittwochvormittag hat sich vor der kroatischen Adriainsel Hvar ein Erdbeben ereignet. Die kroatische Seismologische Dienststelle bewertet das Beben als schwach. Registriert wurde es am Mittwoch, dem 22. Jänner, um 9.21 Uhr.

Das Epizentrum lag im Meer vor der dalmatinischen Insel. Laut den zuständigen Fachleuten betrug die Magnitude 2,3. Für den Bereich des Epizentrums wurde die Intensität mit Stufe III auf der Europäischen Makroseismischen Skala (EMS) angegeben.

Geringe Gefährdung

Beben dieser Stärke gelten als leicht und werden allenfalls vereinzelt von Personen in Innenräumen wahrgenommen. Die dabei entstehenden Erschütterungen sind in etwa vergleichbar mit den Vibrationen, die ein vorbeifahrendes Fahrzeug erzeugt.

Meldungen über Verletzte oder entstandene Schäden gab es zunächst keine. Angesichts der geringen Magnitude bestand den bisherigen Erkenntnissen zufolge weder für die Bevölkerung noch für die vielen Urlauberinnen und Urlauber, die sich derzeit auf Hvar und in anderen Teilen Dalmatiens aufhalten, eine Gefährdung.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Nachbarschaftsstreit
Hantelscheibe gegen Schuhlöffel: Nachbarschaftsstreit endet blutig
| Rettungseinsatz
Unwetter vor Hvar: Zwölf Menschen von Jacht gerettet
| Erschütterung
Schwaches Erdbeben vor kroatischer Adriainsel
| Wegovy
EU gibt grünes Licht: Abnehm-Pille kommt, aber nicht überall
| Zahlungsrevolution
Geld in wenigen Sekunden: Bosnien startet neues Überweisungssystem
MEHR AKTUELLE NEWS