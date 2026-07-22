Schwaches Erdbeben vor kroatischer Adriainsel

Die Adria bleibt seismisch aktiv: Vor der Insel Hvar hat die Erde gezittert – glimpflich, aber spürbar.

Am Mittwochvormittag hat sich vor der kroatischen Adriainsel Hvar ein Erdbeben ereignet. Die kroatische Seismologische Dienststelle bewertet das Beben als schwach. Registriert wurde es am Mittwoch, dem 22. Jänner, um 9.21 Uhr.

Das Epizentrum lag im Meer vor der dalmatinischen Insel. Laut den zuständigen Fachleuten betrug die Magnitude 2,3. Für den Bereich des Epizentrums wurde die Intensität mit Stufe III auf der Europäischen Makroseismischen Skala (EMS) angegeben.

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Geringe Gefährdung

Beben dieser Stärke gelten als leicht und werden allenfalls vereinzelt von Personen in Innenräumen wahrgenommen. Die dabei entstehenden Erschütterungen sind in etwa vergleichbar mit den Vibrationen, die ein vorbeifahrendes Fahrzeug erzeugt.

Meldungen über Verletzte oder entstandene Schäden gab es zunächst keine. Angesichts der geringen Magnitude bestand den bisherigen Erkenntnissen zufolge weder für die Bevölkerung noch für die vielen Urlauberinnen und Urlauber, die sich derzeit auf Hvar und in anderen Teilen Dalmatiens aufhalten, eine Gefährdung.