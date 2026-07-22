EU gibt grünes Licht: Abnehm-Pille kommt, aber nicht überall

Schlucken statt spritzen: Ein neues Abnehmmedikament hat die EU-Zulassung erhalten und könnte bald in Apotheken stehen.

Die Europäische Kommission hat den Wirkstoff Semaglutid erstmals in oraler Form zur Behandlung von Adipositas und bestimmten Formen von Übergewicht zugelassen. Die entsprechende Entscheidung wurde am 15. Juli 2026 getroffen und gilt in sämtlichen EU-Mitgliedstaaten – darunter Österreich und Deutschland. Wie das bereits bekannte Wegovy-Injektionspräparat enthält auch die Tablette den Wirkstoff Semaglutid, wird jedoch nicht wöchentlich gespritzt, sondern täglich geschluckt. Damit ist sie die erste oral einnehmbare GLP-1-Therapie, die in der Europäischen Union ausdrücklich zur Gewichtsregulierung zugelassen wurde.

Marktstart & Verfügbarkeit

Für Deutschland hat Novo Nordisk am 20. Juli einen konkreteren Ausblick gegeben: Die Tablette soll voraussichtlich im dritten Quartal 2026 auf den Markt kommen – also in einem Zeitraum, der die Monate Juli, August und September umfasst. Nach aktuellem Stand wäre das Präparat damit spätestens Ende September in deutschen Apotheken erhältlich. Ein genaues Einführungsdatum hat der Hersteller bislang allerdings nicht kommuniziert.

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Die EU-Zulassung allein reicht nicht aus, damit das Medikament tatsächlich verschrieben und ausgegeben werden kann – dafür ist zunächst die physische Markteinführung durch den Hersteller erforderlich. Auch über den Preis hat Novo Nordisk bislang keine öffentlichen Angaben gemacht.

Für Österreich fehlt ein vergleichbar konkreter Zeitplan. Ein Marktstart noch in der zweiten Jahreshälfte 2026 wäre auf Basis der EU-Zulassung grundsätzlich denkbar, wurde vom Hersteller für den österreichischen Markt bislang jedoch nicht bestätigt. Deutschland könnte damit zu den ersten EU-Ländern gehören, in denen die Tablette verfügbar ist. Wann österreichische Apotheken beliefert werden und welcher Preis für eine Monatsration anfallen wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Wegovy-Tablette ist ausschließlich für Erwachsene bestimmt. Sie kann bei einem Body-Mass-Index ab 30 – also bei Adipositas – eingesetzt werden. Bei einem BMI zwischen 27 und 30 ist eine Verschreibung möglich, sofern mindestens eine gewichtsbedingte Begleiterkrankung vorliegt – etwa Bluthochdruck, Typ-2-Diabetes oder eine Fettstoffwechselstörung. Die Tablette enthält eine Tagesdosis von 25 Milligramm Semaglutid. Die medikamentöse Behandlung soll stets mit einer kalorienreduzierten Ernährung sowie gesteigerter körperlicher Aktivität einhergehen.

Zu beachten ist außerdem, dass die Wegovy-Tablette nicht mit Rybelsus gleichzusetzen ist: Beide Mittel enthalten zwar Semaglutid, Rybelsus ist jedoch zur Behandlung von Typ-2-Diabetes zugelassen und weist eine andere Dosierung auf. Wegovy hingegen ist für die medizinische Gewichtsregulierung bestimmt.

Studienlage & Einnahme

Die Grundlage für die Zulassung bildete unter anderem die OASIS-4-Studie, an der 307 Erwachsene teilnahmen. Über mehrere Monate erhielten sie täglich entweder Semaglutid oder ein Placebo und wurden dabei in Ernährungs- und Bewegungsfragen begleitet. Bezogen auf alle Studienteilnehmenden lag die durchschnittliche Gewichtsreduktion nach 64 Wochen bei rund 13,6 Prozent des Körpergewichts, während die Placebogruppe im Mittel etwa 2,2 Prozent verlor. Bei jenen Personen, die die Behandlung planmäßig abschlossen und keine zusätzliche Adipositastherapie erhielten, wurde eine geschätzte Abnahme von 16,6 Prozent ermittelt.

Die häufig zitierte Zahl von rund 17 Prozent gilt daher nicht pauschal für alle Behandelten. Wie ausgeprägt der Effekt im Einzelfall ist, hängt von der individuellen Ausgangssituation, der Verträglichkeit und der regelmäßigen Einnahme ab.

Auch wenn eine Tablette auf den ersten Blick unkomplizierter erscheint als eine Injektion, stellt ihre korrekte Einnahme klare Anforderungen. Wegovy muss nach einer mindestens achtstündigen Nahrungskarenz auf nüchternen Magen eingenommen werden. Danach ist eine Wartezeit von mindestens 30 Minuten einzuhalten, bevor gegessen, getrunken oder ein anderes Medikament eingenommen werden darf. Werden diese Vorgaben nicht eingehalten, kann die Aufnahme von Semaglutid im Körper beeinträchtigt werden – mit entsprechend geringerer Wirkung.

Auch in Tablettenform bleibt Wegovy ein verschreibungspflichtiges Medikament mit erheblicher Wirkstärke. Zu den am häufigsten auftretenden Nebenwirkungen zählen Übelkeit, Durchfall, Verstopfung, Bauchschmerzen und Erbrechen – insbesondere zu Beginn der Therapie oder bei einer Dosiserhöhung. Angesichts der hohen Nachfrage nach Semaglutid-Präparaten warnen Hersteller und Behörden wiederholt vor gefälschten oder illegal gehandelten Produkten. Arzneimittel sollten daher nur über seriöse Apotheken bezogen werden.

Ungeklärt ist auch die Frage der Kostenübernahme. In Österreich werden Medikamente zur Gewichtsreduktion von der Krankenkasse in der Regel nicht erstattet oder allenfalls in eng definierten medizinischen Ausnahmefällen übernommen. Zum Vergleich: Die monatliche Erhaltungsdosis der bereits erhältlichen Wegovy-Spritze mit 2,4 Milligramm ist in österreichischen Apotheken derzeit für rund 282,50 Euro erhältlich. Auch in Deutschland folgt aus der Zulassung keine automatische Erstattungspflicht durch gesetzliche Krankenkassen.

Preisgestaltung und Kostenübernahme werden nach dem jeweiligen Marktstart separat geregelt.