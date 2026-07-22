Flutwelle, Hagel, Badeverbot: Kroatien-Urlaub wird zum Albtraum

Kroatien erlebt einen Sommer der Extreme: Flutwellen, Hagelstürme und Badeverbote treffen die Küste in rascher Folge.

Bereits zum zweiten Mal innerhalb eines einzigen Monats hat ein sogenannter Meteotsunami (wetterbedingte Flutwelle) die Urlauber an der kroatischen Küste in Aufruhr versetzt. Das seltene meteorologische Phänomen lässt den Meeresspiegel innerhalb weniger Sekunden um bis zu 30 Zentimeter ansteigen und anschließend ebenso rasch wieder absinken. Beim jüngsten Meteotsunami auf Hvar wurde der Meeresspiegel in Stari Grad um etwa 30 Zentimeter angehoben und anschließend um etwa 60 Zentimeter unter den Normalpegel gedrückt.

In Mali Losinj wurden durch die Flutwelle Restaurants, Cafés und Teile der Uferpromenade überschwemmt, Boote stießen gegeneinander. Personenschäden sind nach derzeitigem Stand nicht zu verzeichnen.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Meteotsunami u Malom Lošinju upravo. 😯

Video: Sandro Puncet pic.twitter.com/MVkKXNEcG0 — Neverin (@neverinhr) July 20, 2026

In sozialen Netzwerken kursierende Videoaufnahmen zeigen, wie die Wassermassen über die Promenade schlagen und Mobiliar mit sich reißen. „Wir saßen beim Kaffee, als das Meer innerhalb von Sekunden stieg und die gesamte Riva überflutete. Die Menschen flohen, die Gastronomen räumten Tische – es herrschte Panik“, schildert ein Augenzeuge gegenüber „Jutarnji list“. Laut kroatischen Medienberichten hielt das Ereignis rund 20 Minuten an, bevor das Wasser wieder zurückwich – stellenweise sogar unter den gewöhnlichen Meeresspiegel.

Weitere Probleme

Damit häufen sich die Probleme für Kroatien als Urlaubsdestination. Neben dem Wetterchaos sorgt auch das Preisniveau für Gesprächsstoff: Berichte über halb leere Hotels infolge zu hoher Preise machten erst vor wenigen Tagen die Runde. Um die Saison noch zu retten, setzen erste Vermieter bereits auf kurzfristige Preisnachlässe und locken mit spontanen Angeboten.

Zu den Meteotsunamis gesellen sich weitere Unwetterereignisse. Urlauber in Istrien wurden zuletzt von heftigen Hagelgewittern überrascht – in Rovinj fielen Hagelkörner in der Größe von Tennisbällen, wie Aufnahmen vom Campingplatz Amarin belegen.

Darüber hinaus gilt an mehreren Stränden in der Gemeinde Medulin – konkret an den Stränden Bumbiste und Centinera – ein striktes Badeverbot. Ausgelöst wurde es durch einen Rohrbruch während laufender Bauarbeiten, durch den verschmutztes Abwasser ins Meer gelangte und eine erhöhte Verunreinigung der Gewässer nicht ausgeschlossen werden kann.