Kroatien-Urlauber aufgepasst! Beliebte Strände gesperrt

Rote Flaggen, gesperrte Strände, Strafanzeige: Ein Rohrdefekt in Istrien zieht immer größere Kreise.

In der kroatischen Gemeinde Medulin hat ein beschädigtes Abwasserrohr zur Sperrung zweier beliebter Badestrände geführt. Rote Flaggen warnen Einheimische und Urlauber an den Stränden Bumbište und Centinera vor dem Betreten des Wassers. Ursache ist ein Defekt am Abwasserauslass von Bumbište, durch den ungeklärtes Abwasser ungefiltert ins Meer abfließt.

Das Institut für öffentliche Gesundheit der Gespanschaft Istrien spricht sich weiterhin gegen eine Aufhebung der Sperre aus, solange das Leck nicht vollständig beseitigt ist. Wie das Portal kristijan-antic.blog berichtet, bleibt das Verbot auch deshalb aufrecht, weil trotz erster unbedenklicher Wasserproben in Centinera weiterhin Abwasser ins Meer gelangt. Eine Freigabe der Strände ist erst dann vorgesehen, wenn die Reparatur abgeschlossen ist und die Wasserqualität dauerhaft den Anforderungen entspricht.

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Strafanzeige erstattet

Die Gemeinde Medulin weist jede Zuständigkeit für das Abwassernetz von sich – Bau und Betrieb der Anlage liegen in der Verantwortung des Unternehmens Vodovod Pula-Labin. Aus der Gemeindeverwaltung verlautet, die Reparaturarbeiten würden nicht mit der gebotenen Dringlichkeit vorangetrieben. Bürgermeister Ivan Kirac hat den Vorfall den zuständigen Behörden gemeldet und wegen des Verdachts auf ein Umweltvergehen Strafanzeige erstattet.

Die Ermittlungen zur Klärung der Verantwortlichkeiten laufen.

Die Gemeinde hat angekündigt, die Öffentlichkeit regelmäßig über den weiteren Verlauf zu informieren.