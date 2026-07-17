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Stranddiebstahl

Serbin klaut Strandmöbel in Kroatien – erhält Einreiseverbot für Europa

Serbin klaut Strandmöbel in Kroatien – erhält Einreiseverbot für Europa
Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Ein Sonnenschirm und drei Liegestühle – und plötzlich droht die Abschiebung aus dem gesamten EWR.

In der kroatischen Küstenortschaft Sveti Petar u Sumi wurde am Sonntag, dem 12. Juli, gegen 14 Uhr eine 38-jährige serbische Staatsangehörige dabei ertappt, einen Sonnenschirm sowie drei Liegestühle gestohlen zu haben. Die Gegenstände sollen vom Grundstück eines 59-jährigen Eigentümers entwendet worden sein. Die Frau wurde daraufhin festgenommen.

Festnahme in Sukosan

Drei Tage nach dem mutmaßlichen Diebstahl gelang der Polizei die Festnahme der Verdächtigen im benachbarten Sukosan. Im Zuge der Ermittlungen konnten die entwendeten Gegenstände sichergestellt und an den rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden. Die zuständigen Behörden erstatteten Strafanzeige wegen Diebstahls bei der Staatsanwaltschaft Zadar.

Ausweisung & Einreiseverbot

Neben den strafrechtlichen Folgen ordneten die kroatischen Behörden auch die Ausweisung der Frau aus dem Europäischen Wirtschaftsraum an. Damit verbunden ist ein einjähriges Einreise- und Aufenthaltsverbot für den gesamten EWR. Darüber hinaus wurde gegen sie eine Verwaltungsstrafe verhängt, weil sie die gesetzlich vorgeschriebene Meldefrist für ihren kurzfristigen Aufenthalt in Kroatien nicht eingehalten hatte.

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