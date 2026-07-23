Outdoor-App versagt bei Wandertour: 18-Jähriger stürzt 200 Meter ab

Eine Bergtour auf der Nordkette endet für einen 18-Jährigen tödlich. Der Absturz folgte auf einen fatalen Orientierungsverlust.

Auf der Nordkette in Innsbruck ist am Mittwoch ein 18-jähriger Bergsteiger aus Ungarn tödlich abgestürzt. Der junge Mann befand sich gemeinsam mit zwei gleichaltrigen Freunden auf einer Gipfeltour, als eine zur Navigation verwendete Outdoor-App den Dienst versagte und die Gruppe die Orientierung verlor. Er stürzte rund 200 Meter in die Tiefe.

Aufgebrochen war das Trio gegen 6.30 Uhr von der Talstation der Hungerburgbahn. Nach einer Pause bei der Bergstation Seegrube setzten die drei Männer ihre Tour gegen 13 Uhr fort. Laut Alpinpolizei nutzten sie dabei eine Outdoor-App zur Orientierung.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

App-Ausfall am Berg

Im weiteren Verlauf des Aufstiegs fiel die Anwendung jedoch aus, woraufhin die jungen Männer im steilen Gelände die Orientierung verloren. Sie stiegen daraufhin durch wegloses Terrain weiter in Richtung des Gipfels Kemacher auf.

Der Aufstieg von der Station Seegrube auf den Gipfel des Kemacher verläuft großteils im unmarkierten, steilen und grasig-felsdurchsetzten Gelände und ist kein ausgebauter Wanderweg. Der Übergang über den Kemachergrat wird in alpinen Tourenbeschreibungen mit dem Schwierigkeitsgrad rund UIAA II im ungesicherten Gelände angegeben und erfordert Trittsicherheit, Schwindelfreiheit und alpine Erfahrung.

Gegen 15.15 Uhr erreichte die Gruppe auf etwa 2.300 Metern Seehöhe ein kleines Plateau. Dort beschlossen sie, die Tour abzubrechen und den Abstieg anzutreten. Dabei ereignete sich das Unglück: Einer der 18-Jährigen verlor im steil abfallenden, gras- und felsdurchsetzten Gelände den Halt, stürzte 150 bis 200 Meter ab und blieb leblos in einer Schotterrinne liegen.

Tödliches Polytrauma

„Einer seiner Begleiter setzte sofort den Notruf ab, während der andere zum Verunglückten abstieg“, so die Ermittler weiter. Ein Notarzt wurde vom Notarzthubschrauber per Tau zu dem Abgestürzten abgeseilt, konnte jedoch nur noch dessen Tod feststellen. Als Todesursache wurde ein schweres Polytrauma (Mehrfachverletzung) diagnostiziert.

Die beiden unverletzten Begleiter wurden zunächst von der Besatzung des Notarzthubschraubers zur Bergstation der Seilbahn geflogen und anschließend mithilfe des Polizeihubschraubers Libelle Tirol ins Tal nach Innsbruck gebracht.

Die Bergung des Verstorbenen übernahm ebenfalls die Crew des Polizeihubschraubers.