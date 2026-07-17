Tirol: 17-Jähriger stürzt mit Moped 30 Meter in Bachbett

Ein Abend, der für einen 17-Jährigen in Tirol kein Ende mehr fand – ein Sturz in die Tiefe, aus dem es keine Rückkehr gab.

Ein 17-jähriger Einheimischer verlor am Donnerstagabend in Stanz bei Landeck im Tiroler Oberland die Kontrolle über sein Moped, prallte gegen ein Brückengeländer und stürzte rund 30 Meter in die Tiefe. Für den Jugendlichen gab es keine Rettung mehr.

Tödlicher Absturz

Der Vorfall ereignete sich kurz nach 20.30 Uhr. Der Teenager war mit einem nicht zum Straßenverkehr zugelassenen Moped auf einer Gemeindestraße unterwegs, als er auf der Tobelbrücke die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Er prallte gegen das Geländer und wurde darüber hinausgeschleudert.

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„In der Folge stürzte er circa dreißig Meter tief in das Bachbett des Köterbachs ab“, schildert die Polizei den Unfallhergang.

Anwohner, die auf den Unfall aufmerksam wurden, alarmierten umgehend die Einsatzkräfte und leisteten bis zu deren Eintreffen Erste Hilfe. Der 17-Jährige erlag jedoch noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Im Einsatz standen der Notarzthubschrauber C5, die Rettung, die Feuerwehren Landeck und Stanz bei Landeck, die Bergrettung, ein Kriseninterventionsteam sowie die Polizei.