Mordanschlag – Iranisches Staatsmedium zeigt Trumps Route

Ein iranisches Propagandavideo zeigt Trumps mögliche Fahrtrouten – inklusive markierter Brücke. Der Kontext dahinter ist brisant.

Die gepanzerte Staatskarosse des US-Präsidenten Donald Trump, im Sicherheitsjargon als „The Beast“ bekannt, ist ins Visier einer iranischen Propagandaaktion geraten. Die staatliche Nachrichtenagentur Fars, die den mächtigen Revolutionsgarden (Irans paramilitärische Elitetruppe) nahesteht, verbreitete in sozialen Medien ein Video, das mögliche Fahrtrouten des Präsidenten zeigt – versehen mit dem englischsprachigen Titel „Where can Trump be killed?“. Veröffentlicht wurde das Material unter anderem über den Telegram-Kanal der Agentur.

Eine Version, die auf der Plattform X des US-Milliardärs Elon Musk kursierte, wurde inzwischen gelöscht.

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Brücke als Ziel

Dem Video zufolge soll die dargestellte Route die Fahrstrecke der Präsidentenkolonne zu Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach County, Florida, abbilden. Besonderes Augenmerk wird dabei auf eine Brücke gelegt, die als sicherheitskritischer Punkt markiert ist. Allerdings deckt sich die im Video gezeigte Darstellung nicht vollständig mit öffentlich zugänglichem Kartenmaterial.

Dass die Route des Präsidenten in Florida tatsächlich sicherheitsrelevant ist, zeigte sich bereits im Jänner 2026, als sie wegen eines verdächtigen Objekts am Flughafen kurzfristig geändert werden musste.

Iranische Vergeltungsrufe

Den Hintergrund des Videos bilden die Vergeltungsrufe, die nach dem Tod des obersten iranischen Führers Ayatollah Ali Khamenei laut wurden. Khamenei wurde am 28. Februar bei einem gemeinsamen israelisch-amerikanischen Luftangriff auf seine Residenz in Teheran getötet. Die erzkonservative Staatsspitze Teherans drängt seither auf Rache.

Doch ein Großteil der iranischen Bevölkerung steht hinter diesen Forderungen nicht. Viele Iranerinnen und Iraner sind kriegsmüde und leiden unter den schweren wirtschaftlichen Folgen, die die Gesellschaft des Landes seit Jahren massiv belasten.