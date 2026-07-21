Semmering und Mistelbach: Zwei Arbeiter sterben an einem Tag

Zwei Männer sterben, zwei Baustellen, ein Tag – Niederösterreich erlebt einen schwarzen Montag mit tödlichen Folgen.

Am Montag, dem 20. Juli 2026, forderten zwei voneinander unabhängige Arbeitsunfälle in Niederösterreich zwei Menschenleben.

Unglück am Tunnel

Gegen 10.55 Uhr kam es auf der Baustelle des Semmering-Basistunnels in Schottwien im Bezirk Neunkirchen zu einem folgenschweren Unglück. Ein 45-jähriger kroatischer Staatsbürger und ein 54-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau in Kärnten befanden sich auf einer Hebebühne, als eine Windböe eine Hallenwand zum Kippen brachte.

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Die Wand stürzte auf den Korb der Hebebühne. Für den 45-Jährigen kam jede Hilfe zu spät – er verstarb noch an der Unfallstelle. Sein 54-jähriger Kollege erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 3 in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt transportiert.

Absturz in Mistelbach

Nur wenige Minuten später, gegen 11.10 Uhr, ereignete sich in Mistelbach im Bezirk Mistelbach ein weiterer tödlicher Unfall. Ein 34-jähriger Mann aus dem Bezirk Weiz in der Steiermark war damit beschäftigt, Photovoltaikpaneele von einem Firmenhallendach zu entfernen, als er auf eine Lichtplatte trat, die unter seinem Gewicht nachgab.

Er stürzte aus knapp sieben Metern Höhe in die Tiefe. Trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen erlag er seinen Verletzungen im Landesklinikum Mistelbach.

Die jeweils zuständigen Arbeitsinspektorate haben in beiden Fällen Erhebungen eingeleitet.