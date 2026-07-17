1 Million Euro pro Jahr – NÖ setzt auf Roboter im OP-Saal

Niederösterreich rüstet auf: Ein neuer OP-Roboter zieht ins Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf ein – mit großen Erwartungen.

Das Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf verfügt nun ebenfalls über einen OP-Roboter vom Typ „Da Vinci“ – und reiht sich damit in eine wachsende Gruppe niederösterreichischer Krankenhäuser ein. Bereits seit 2015 kommt das System in Wiener Neustadt zum Einsatz, seit 2023 auch im Universitätsklinikum St. Pölten und seit April dieses Jahres im Kremser Spital.

„Und nun steht auch einer im Schwerpunktkrankenhaus Mistelbach-Gänserndorf“, freute sich Landesrat Anton Kasser (ÖVP). Das Ziel des Einsatzes ist klar: Die Arbeit der Chirurgen soll erleichtert, die Genesung der Patienten beschleunigt werden. Der erste Eingriff am neuen Standort ist für den 5. August geplant – bis dahin laufen die Schulungen für das medizinische Personal.

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Roboter als Chirurgenarm

Für Primar Florian Wimpissinger, der die Einführung der Robotik als Projektleiter verantwortet, war die Anlieferung bereits ein besonderer Moment: „Mein großer Tag war der Montag, als der Roboter geliefert und ausgepackt wurde.“ Gleichzeitig stellte er klar: „Der Roboter operiert nicht selbst, er ist der verlängerte Arm von uns Chirurgen.“

Landesrat Kasser ordnete die Anschaffung in einen größeren Rahmen ein: Die Roboterassistenz sei eine wesentliche Neuerung im Gesundheitswesen und fixer Bestandteil des Gesundheitsplans 2040+. Der OP-Roboter sei „ein Kind der Zeit“, das den Standort für junge Ärztinnen und Ärzte attraktiver mache. Weitere Standorte – Horn, Amstetten sowie Baden/Mödling – sollen in den kommenden Jahren folgen.

Am Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf wird der „Da Vinci“ zunächst in der Urologie, der Allgemein- und Viszeralchirurgie sowie der Gynäkologie eingesetzt. Elisabeth Bräutigam, Vorständin für Medizin und Pflege der NÖ Landesgesundheitsagentur, brachte es beim Pressetermin auf den Punkt: „Es ist eine Investition in die Lebensqualität und in die Chirurgen.“

Ronald Zwrtek, ärztlicher Leiter des Landesklinikums, verwies auf die „extrem schonende OP-Technik“, die der Roboter ermögliche: Das Operationstrauma werde reduziert, ebenso der Blutverlust. Durch die höhere Präzision litten Patienten weniger unter Schmerzen und könnten früher entlassen werden. Für die Chirurgen selbst bringe die Methode ergonomische Vorteile – zumal „der Roboterarm beweglicher als unsere“ sei.

Kasser an der Konsole

Beim Pressetermin durfte Landesrat Kasser – standesgemäß im grünen OP-Outfit – selbst an der Konsole Platz nehmen und die Bedienung des Systems im OP-Saal ausprobieren. Die anwesenden Mediziner quittierten das mit einem Schmunzeln: „Wenn Not am Mann ist, kann der Herr Landesrat schon kommen.“

Derzeit werden zwei Zweierteams für den Betrieb des „Da Vinci“ ausgebildet, bestehend aus einem Chirurgen und drei Chirurginnen. Diese Aufstellung soll eine lückenlose Patientenversorgung sicherstellen. Der Betrieb des Roboters schlägt pro Jahr und Gerät mit einer Million Euro zu Buche – für Kasser kein Grund zur Zurückhaltung: „Gut investiertes Geld.“