Spanien brennt: Waldbrand frisst sich durch ganze Landstriche

Spanien brennt – und die Lage spitzt sich zu. Tausende Hektar Land stehen in Flammen, Ortschaften wurden evakuiert.

Inmitten anhaltender Hitze und extremer Trockenheit wüten im Nordosten Spaniens verheerende Waldbrände, die bereits mehr als 12.000 Hektar Land vernichtet haben. Besonders besorgniserregend ist die Lage rund um Saragossa in Aragonien: Die Behörden warnten am Freitag, dass der Wind das Feuer weiter anfachen und seine Ausbreitung begünstigen könnte. Roberto Bermudez de Castro, der für Sicherheit zuständige Vertreter der Regionalregierung, beschrieb die Situation in den Nachtstunden als außerordentlich schwierig: „Die Nacht war sehr komplex, sehr schwierig. Gegenwärtig schätzen wir, dass die verbrannte Fläche 12.000 Hektar überschreitet.“

Seinen Ursprung hatte das Feuer am Mittwoch in der Gemeinde Orès in Aragonien. In der Folge wurden fünf umliegende Ortschaften evakuiert. Obwohl die Feuerwehr in der Nacht auf Freitag massiv aufgestockt wurde, gilt der Brand nach Angaben der Regionalregierung weiterhin als „sehr aktiv“. Die Temperaturen hatten in den vorangegangenen Tagen die 40-Grad-Marke erreicht. Mehr als 450 Feuerwehrleute und rund 300 Soldaten sind im Einsatz, zusätzlich unterstützt von Löschflugzeugen aus der Luft.

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Verheerende Vorwoche

Bereits in der Vorwoche hatte Spanien eine Brandkatastrophe erschütternden Ausmaßes erlebt: In der andalusischen Provinz Almería kamen 13 Menschen ums Leben, rund 7.000 Hektar wurden zerstört – eines der schlimmsten Brandereignisse der jüngeren spanischen Geschichte. Ministerpräsident Pedro Sanchez, der das betroffene Gebiet am Dienstag persönlich besuchte, sprach von einem bevorstehenden „komplizierten Sommer“ für das Land.

Klimawandel als Ursache

Spanien zählt zu den europäischen Ländern, die vom Klimawandel besonders stark betroffen sind. Langanhaltende Hitzewellen gehören seit Jahren zum Sommer. Wissenschaftler belegen, dass der menschengemachte Klimawandel extreme Hitzeperioden häufiger, intensiver und länger werden lässt – und damit zugleich die Bedingungen schafft, unter denen sich Waldbrände rascher ausbreiten und schwerer bekämpfen lassen.