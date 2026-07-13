Kroatien kämpft gegen Flammen: Hunderte Feuerwehrleute im Einsatz

Hunderte Einsatzkräfte kämpfen an Kroatiens Küste gegen die Flammen – ein Brand auf Korčula hält die Feuerwehr weiter in Atem.

Innerhalb eines einzigen Zeitraums wurden im kroatischen Brandmanagementsystem insgesamt 145 Einsätze erfasst. Daran beteiligt waren 247 Feuerwehren mit mehr als 1.000 Einsatzkräften und 353 Fahrzeugen. Die Brände vernichteten in Summe 652 Hektar Vegetation.

In der Gespanschaft Zadar wurde kurz nach Mitternacht des 10. Juli ein Flächenbrand am Berg Dugi Otok nahe Sali gelöscht, der am darauffolgenden Tag um 13:17 Uhr vollständig unter Kontrolle gebracht werden konnte. Noch am selben Abend, um 19:23 Uhr, wurde ein weiterer Brand im Naturpark Telascica gemeldet, der einen halben Hektar Kiefernwald erfasst hatte. Zwölf Feuerwehrleute der Feuerwehr Sali rückten mit drei Löschfahrzeugen und zwei Löschflugzeugen des Typs Air Tractor AT-802 an. Das Feuer konnte eingedämmt werden, die Brandstelle wurde anschließend die gesamte Nacht über bewacht.

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Brände in Dalmatien

In der Gespanschaft Sibenik-Knin brachen am Nachmittag des Folgetages zwei Flächenbrände aus. Bei Vodice wurde um 17:04 Uhr ein Brand gemeldet, der 900 Quadratmeter Grasland und niedrige Vegetation zerstörte. Siebzehn Feuerwehrleute aus den Reihen der Feuerwehren Vodice, Zaton, Tisno und Pirovac sowie ein Canadair-CL-415-Löschflugzeug waren im Einsatz. Ein Feuerwehrmann zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst behandelt. Um 19:13 Uhr war das Feuer gelöscht.

Deutlich größere Ausmaße hatte der Brand bei Grebastica, der bereits um 14:24 Uhr gemeldet worden war und rund 100 Hektar Grasland, niedrige Vegetation und Macchia vernichtete. 71 Einsatzkräfte mit 26 Fahrzeugen aus zahlreichen Feuerwehren der Region, darunter Sibenik, Bilice, Brodarica-Krapanj, Zablace, Rogoznica, Perkovic, Primosten, Grebastica und Zaton, bekämpften die Flammen. Aus der Luft unterstützten zwei Canadair CL-415 sowie fünf Air-Tractor-AT-802-Flugzeuge den Einsatz. Heute um 5:06 Uhr konnte das Feuer schließlich unter Kontrolle gebracht werden.

In der Gespanschaft Split-Dalmatien wurde am Vortag um 11:09 Uhr ein Brand in der Bucht Lovrecina auf der Insel Brac gemeldet. Betroffen waren Grasflächen, niedrige Vegetation sowie ein Kiefernwald. Fünf Feuerwehrleute der Feuerwehr Supetar rückten mit zwei Löschfahrzeugen und einem Aufklärungsflugzeug des Typs Air Tractor AT-802 aus. Um 12:40 Uhr war das Feuer gelöscht.

Großbrand auf Korcula

In der Gespanschaft Dubrovnik-Neretva ist ein Flächenbrand nahe Blato auf der Insel Korcula nach wie vor aktiv. Gemeldet wurde er am 11. Juli um 14:54 Uhr; seither wurden rund 550 Hektar Grasland, niedrige Vegetation, Macchia und Kiefernwälder zerstört. Im Einsatz stehen 186 Feuerwehrleute mit 48 Fahrzeugen, darunter Kräfte der Feuerwehr Dubrovnik, der öffentlichen Feuerwehren Dubrovnik-Küste, Konavle und Metkovic sowie zahlreicher Freiwilliger Feuerwehren, etwa aus Korcula, Lumbarda, Smokvica, Blato, Vela Luka, Orebic, Putnikovici, Kuna, Zupa dubrovacka und Cilipi.

Gestern kamen vier Canadair-CL-415-Löschflugzeuge und ein Air Tractor AT-802 zum Einsatz. Auch hier wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt und ärztlich versorgt. Auf Anordnung des Feuerwehrchefs wurden in der Nacht zusätzliche Kräfte aus dem Landesinneren nach Korcula entsandt: 134 Einsatzkräfte mit 40 Fahrzeugen aus den Gespanschaften Koprivnica-Krizevci, Krapina-Zagorje und Zagreb sowie der Stadt Zagreb. Aufgrund einer günstigeren Lage am Brandort verbleiben Teile der Einheit aus der Gespanschaft Koprivnica-Krizevci vorerst in Vucevica in Bereitschaft – 50 Feuerwehrleute mit 16 Fahrzeugen.

Die Lage auf Korcula gilt derzeit als stabil. Die Einsatzkräfte kämpften die gesamte Nacht gegen die Flammen und konnten eine weitere Ausbreitung verhindern, begünstigt durch verbesserte Wetterbedingungen. Gebäude waren zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Die 134 aus dem Landesinneren angereisten Feuerwehrleute werden nach einer kurzen Pause zum Brandort entsandt, um die örtlichen Kräfte abzulösen.

Zwei Löschflugzeuge des Typs CL-415 wurden für den Einsatz auf Korcula angefordert, konnten aufgrund ungünstiger Witterung jedoch noch nicht starten. Feuerwehrchef Slavko Tucakovic bezeichnete die Lage in Grebastica und den übrigen Brandgebieten als gut und sprach allen Feuerwehrleuten sowie den Besatzungen der Löschflugzeuge seinen ausdrücklichen Dank aus.