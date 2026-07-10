Kroatien glänzt im Ranking: Vier Inseln in Europas Top 10

Vier Inseln, ein Land – Kroatien räumt in einem europaweiten Ranking gleich mehrfach ab und lässt die Konkurrenz hinter sich.

Kroatien gehört seit Langem zu den gefragtesten Urlaubsdestinationen des Kontinents – und ein aktuelles Ranking untermauert nun, warum das so ist. Gleich vier kroatische Inseln haben es in die Top 10 der schönsten europäischen Inseln geschafft. Grundlage der Auswertung ist eine Studie des Reiseveranstalters Saga Holidays, der insgesamt 80 Inseln in ganz Europa miteinander verglichen hat.

In die Bewertung flossen Kriterien wie klimatische Bedingungen, die Qualität des gastronomischen Angebots sowie der Anteil an Grünflächen ein. Das Ergebnis fällt für Kroatien bemerkenswert aus.

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Vier Inseln vorn

Auf Rang vier landet Korčula – für viele ohnehin ein Inbegriff kroatischer Schönheit. Die Insel im südlichen Dalmatien überzeugt mit einer gut erhaltenen mittelalterlichen Altstadt, verwinkelten Gassen und einer Architektur, die deutlich venezianischen Einfluss zeigt. Ergänzt wird dieses kulturelle Erbe durch ruhige Strände, abgeschiedene Buchten und Weine von hoher Qualität.

Unmittelbar dahinter, auf Platz fünf, folgt Mljet – eine der grünsten Inseln der gesamten Adria. Die süddalmatinische Insel ist vor allem für ihren Nationalpark bekannt, der dichte Pinienwälder und zwei Salzwasserseen beherbergt. Das außergewöhnlich klare Wasser rundet das Bild ab und macht Mljet zu einem bevorzugten Ziel für alle, die Natur und Stille suchen.

Ebenfalls unter den besten zehn Europas findet sich Lošinj, die sogenannte „Insel der Vitalität“. Die Insel im Kvarner Golf besticht durch ein mildes Klima, von Pinienwäldern durchzogene Landschaften und charmante Hafenorte. Besonders aktive Reisende kommen hier auf ihre Kosten – ob beim Wandern, Radfahren oder bei der Beobachtung von Delfinen in freier Wildbahn.

Den achten Rang belegt Brač, die wohl bekannteste Insel der kroatischen Adriaküste. Ihr Markenzeichen ist der Strand Zlatni Rat bei Bol, dessen charakteristische Landzunge sich je nach Wind- und Strömungsverhältnissen in ihrer Form verändert. Darüber hinaus bietet Brač traditionelle Steindörfer, qualitätsvolles Olivenöl und ein weitverzweigtes Netz an Wanderwegen.

Kroatiens Ranking-Bilanz

Im Gesamtbild des Rankings zählt Kroatien zu den erfolgreichsten Ländern der Auswertung.

Mit vier Inseln in den Top 10 wird das Land lediglich von Spanien übertroffen.