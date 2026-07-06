Gewitter und Schauer: Heftiger Wetterumschwung am Balkan

Erst Hitze, dann Gewitter: Am Balkan kippt das Wetter in mehreren Ländern – Urlauber und Heimreisende sollten die Lage genau beobachten.

Der Wetterumschwung am Balkan betrifft nicht nur Bosnien-Herzegowina. Nach Tagen mit großer Hitze stellt sich in mehreren Ländern der Region eine deutlich wechselhaftere Lage ein. Besonders in Bosnien, Kroatien und Slowenien werden Regen, Gewitter und lokale Unwetter möglich.

Für viele Menschen aus Österreich, die derzeit Richtung Adria oder in die Heimat unterwegs sind, bedeutet das: Die Hitze ist nicht überall vorbei, doch das Wetter wird unberechenbarer. Auf Sonne können innerhalb kurzer Zeit Wolken, Starkregen, Gewitter und kräftiger Wind folgen.

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Bosnien: Regen und Gewitter möglich

In Bosnien-Herzegowina zeigt sich der Wetterwechsel besonders deutlich. Der Wetterdienst rechnet in mehreren Landesteilen mit Wolken, Regen und Gewittern. Betroffen sind unter anderem Bergregionen, Teile Zentralbosniens sowie Orte im Süden des Landes.

Auch in Sarajevo, Mostar, Konjic, Livno, Maglaj und Goražde kann es in den kommenden Tagen zeitweise ungemütlich werden. Die Temperaturen bleiben zwar sommerlich, erreichen aber vielerorts nicht mehr die extremen Werte der vergangenen Hitzetage. Gerade am Nachmittag steigt das Risiko für lokale Schauer und Gewitter.

Kroatien: Gewitter und Bora an der Adria

Auch Kroatien ist vom Wetterumschwung betroffen. Der kroatische Wetterdienst warnt regional vor stärkeren Gewittern, besonders im Bereich Gospić und Rijeka. Dort sind kräftige Schauer mit Blitz und Donner möglich.

An Teilen der Adria kommt zusätzlich die Bora ins Spiel. Für die westliche Küste Istriens, den Kvarner und den Velebit-Kanal wurden Windwarnungen ausgegeben. In manchen Bereichen können die Böen bis zu 85 km/h erreichen. Das ist vor allem für kleinere Boote, Fähren und Urlauber an exponierten Küstenabschnitten relevant.

Slowenien: Starkregen und Windböen

Auch Slowenien ist nicht ausgenommen. Im Südosten des Landes warnt der Wetterdienst vor Gewittern mit lokal kräftigem Niederschlag und Windböen. Bei starken Schauern können Bäche und kleinere Wasserläufe rasch anschwellen.

Besonders gefährlich sind solche Wetterlagen, weil sie lokal sehr unterschiedlich ausfallen. Während es wenige Kilometer weiter trocken bleibt, kann es an einem Ort plötzlich zu Starkregen, Hagel oder Sturmböen kommen.

Montenegro bleibt heiß

In Montenegro steht weniger das Gewitter, sondern weiter die Hitze im Vordergrund. Für Teile des Landes gilt eine moderate Hitzewarnung. Gerade im Landesinneren und rund um Podgorica können hohe Temperaturen weiterhin belastend sein.

Wer dort unterwegs ist, sollte körperliche Anstrengung in die Mittagsstunden vermeiden, ausreichend trinken und Kinder oder Tiere niemals im Auto zurücklassen. Auch kurze Stopps können bei dieser Hitze gefährlich werden.

Was Reisende jetzt beachten sollten

Der Wetterwechsel kommt nach einer intensiven Hitzewelle, die große Teile Südosteuropas getroffen hat. In Kroatien, Serbien und Albanien gab es zuletzt auch Sorgen wegen Waldbränden. Solche Lagen können sich bei Wind rasch verschärfen.

Urlauber und Heimreisende sollten deshalb vor der Abfahrt aktuelle Warnungen prüfen. Das gilt besonders für Fahrten über Bergstrecken, Aufenthalte am Meer, Bootsfahrten und Outdoor-Aktivitäten. Bei Gewitter sollte man offene Flächen, Wälder, Berge und das Wasser meiden.

Klar ist: Der Sommer am Balkan bleibt heiß, aber nicht stabil. Nach der Gluthitze folgt nun eine Phase, in der lokale Unwetter schnell entstehen können.