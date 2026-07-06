Hier wird der Strandurlaub für Familien deutlich teurer!

Wer in diesem Sommer einen Strandurlaub in Kampanien plant, muss mit spürbar höheren Ausgaben rechnen. Laut einem aktuellen Preisvergleich der italienischen Konsumentenschutzorganisationen Altroconsumo und Federconsumatori verteuert sich ein Strandtag in der Region gegenüber dem Vorjahr um durchschnittlich sechs Prozent. Seit 2021 summiert sich der Preisanstieg bereits auf 24 Prozent.

Besonders drastisch fällt die Entwicklung an den Küsten rund um Sorrent, Capri, Amalfi und Positano aus: Dort muss eine vierköpfige Familie für einen einzigen Strandtag inzwischen mehr als 1.500 Euro einkalkulieren – ein Anstieg von rund 200 Euro gegenüber dem Sommer 2025. Neben den Kosten für Strandliegen schlagen Mittagessen, Transport und Parkgebühren zusätzlich zu Buche. Ein einfaches Touristenmenü kostet im Schnitt knapp 40 Euro pro Person, während Parkplätze vielerorts mit über 30 Euro pro Tag berechnet werden.

Starke Preisunterschiede

Die Preissteigerungen beschränken sich dabei nicht allein auf Liegen und Sonnenschirme, sondern erfassen das gesamte Spektrum eines Strandtages – von der Anreise über das Parken bis hin zur Verpflegung. Wie stark die regionalen Unterschiede ausfallen, verdeutlicht ein direkter Vergleich der einzelnen Badeorte. In Pontecagnano ist ein Sonnenschirm bereits ab sechs Euro pro Tag zu haben, während exklusive Strandclubs auf der Halbinsel von Sorrent für denselben Service bis zu 350 Euro verlangen.

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Vergleichsweise moderat bleiben die Preise im Cilento mit durchschnittlich rund 35 Euro sowie auf Ischia und Procida mit etwa 40 Euro pro Sonnenschirm. Am Lido Domizio liegt der Durchschnittswert sogar bei lediglich 15 Euro.

Familienreiseziele betroffen

Auch traditionell familienfreundliche Reiseziele sind von den Preissteigerungen betroffen. In Palinuro kostet das Familienpaket – bestehend aus zwei Sonnenschirmen und vier Liegen – mittlerweile 248 Euro. In Santa Maria di Castellabate beginnen die Preise bei mindestens 100 Euro, zehn Euro mehr als noch im Vorjahr.

Am Litorale Domizio werden für vier Personen allein für Strandausstattung durchschnittlich rund 60 Euro fällig, in Licola liegt die Untergrenze bei 45 Euro. Zusätzlich belasten gestiegene Benzinpreise und höhere Parkgebühren den Ausflug ans Meer, während knappe Stellplatzverhältnisse die Anreise zu gefragten Stränden weiter erschweren.

Auch bei Eis, Getränken, Kaffee und Snacks verzeichnet die Erhebung einen Preisanstieg von durchschnittlich 5,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.