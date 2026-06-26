Mehr zahlen für den Badespaß: Preise in Freibädern steigen

Abkühlung hat ihren Preis – und der steigt. Steirische Freibäder und Badeseen verlangen 2026 spürbar mehr als noch im Vorjahr.

Die anhaltende Hitzewelle treibt die Steirerinnen und Steirer in Scharen in die Freibäder und an die Badeseen – doch der Badespaß kostet 2026 merklich mehr als noch im Vorjahr. Das geht aus einer aktuellen Erhebung der Arbeiterkammer Steiermark hervor, für die 45 Freibäder und 15 Badeseen unter die Lupe genommen wurden. Untersucht wurden dabei Eintrittspreise, Freizeitangebote sowie ausgewählte Speisen und Getränke am Buffet.



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Steigende Eintrittspreise

Gegenüber der letzten Erhebung vom Mai 2025 sind die Eintrittspreise im Durchschnitt um rund 4,5 Prozent gestiegen. Besonders spürbar ist der Anstieg für Familien mit Kindern: Kinderkarten verteuerten sich im Schnitt um 9 Prozent, die Tageskarte für Kinder liegt je nach Freibad zwischen 2 und 6,50 Euro. Für Erwachsene reicht die Preisspanne von 4 Euro im Freibad Feldbach bis zu 10 Euro im Freibad Fürstenfeld.

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Am stärksten schlägt der Preisanstieg bei den Familienkarten zu Buche. Für zwei Erwachsene und zwei Kinder werden je nach Standort zwischen 10 Euro im Freibad Schwanberg und 24 Euro in den Grazer Freibädern fällig. Im Durchschnitt hat sich diese Kategorie um rund 8,7 Prozent verteuert.

Teureres Buffet & Extras

Neben dem Eintrittspreis belastet auch das Buffet das Freizeitbudget stärker als zuvor. Im Vergleich zur Erhebung aus dem Jahr 2024 sind die Preise dort laut AK Steiermark um durchschnittlich 9,15 Prozent gestiegen. Eine Portion Pommes kombiniert mit einem halben Liter Mineralwasser schlägt je nach Freibad mit 5,80 bis 11 Euro zu Buche, eine Schnitzelsemmel kostet im teuersten Haus bis zu 7,90 Euro.

Wer zusätzliche Freizeitangebote nutzen möchte, muss ebenfalls tiefer in die Tasche greifen. Eine halbe Stunde auf dem Trampolin kostet zwischen 3 und 10,50 Euro, für Tischtennis werden 0,50 bis 3,40 Euro verlangt.

Allerdings stellen viele Freibäder Tischtennis oder Beachvolleyball auch ohne Aufpreis zur Verfügung.