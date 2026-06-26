40 Grad und Unwettergefahr: So extrem wird das Wochenende

40 Grad im Osten, Hagel im Westen – Österreich steuert auf ein Wochenende der Extreme zu.

Österreich ächzt unter einer ungewöhnlich intensiven Hitzewelle – doch zum Wochenende hin gesellt sich zur drückenden Wärme zunehmend auch Gewittergefahr. Schon am Freitagnachmittag sind in Richtung Südtirol vereinzelte Schauer und Gewitter nicht auszuschließen. Das sonnige Badewetter bleibt zwar vorerst bestimmend, allerdings können sich besonders über den Bergen der westlichen Bundesländer immer öfter kräftige Gewitter zusammenbrauen.

Gewittergefahr steigt

Mit dem Samstag steigt die Gewitterneigung weiter. Vor allem Tirol und Vorarlberg sind von örtlich heftigen Hitzegewittern betroffen, während im Rest des Landes die Sonne bei Temperaturen von bis zu 39 Grad ungetrübt scheint.

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Den Scheitelpunkt erreicht die Hitzewelle am Sonntag. Im Osten des Landes sind Messwerte von bis zu 40 Grad möglich, während im Westen die schwüle Luft erneut kräftige Gewitter hervorbringt. Im Laufe des Abends dürften sich diese voraussichtlich bis ins Salzkammergut ausbreiten – begleitet von Starkregen, Sturmböen und Hagel.

Unwetter zu Wochenbeginn

Zu Beginn der neuen Woche verschärft sich die Unwetterlage weiter. Am Montag greifen von Westen her verbreitet Regenschauer und teils heftige Gewitter mit Unwetterpotenzial auf das Land über. Im Westen gehen die Temperaturen bereits spürbar zurück, während die extreme Hitze im Osten und Süden mit bis zu 38 Grad vorerst anhält.