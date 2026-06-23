Hitzewelle in Kroatien: Behörden warnen Einheimische und Urlauber

36 Grad in Österreich, 40 Grad in Italien – die Hitze macht auch vor Urlaubszielen keinen Halt. Kroatien hat bereits Alarm geschlagen.

Österreich stöhnt unter einer anhaltenden Hitzewelle – bis Ende der Woche werden Temperaturen von bis zu 36 Grad erwartet, die Nächte bleiben tropisch. Auch beliebte Urlaubsziele sind betroffen: In Italien werden Höchstwerte von bis zu 40 Grad prognostiziert, Kroatien kämpft ebenfalls mit extremen Temperaturen.

Für die Regionen Rijeka, Split und Dubrovnik gelten aktuell offizielle Hitzewarnungen. Nach derzeitigen Prognosen soll die Hitzewelle noch mindestens eine weitere Woche andauern.

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Der kroatische Wetterdienst DHMZ hat für die Region Rijeka die Warnstufe Orange ausgerufen, für Osijek, Split, Dubrovnik, Kvarner, Kvarnerić und den Velebit-Kanal gilt die Warnstufe Gelb – jeweils gültig ab dem 22. Juni. Die Temperaturen in dieser Woche bewegen sich zwischen 30 und 36 Grad.

Experten-Prognose

„Die hohen Temperaturen werden auf dem Festland anhalten. Auch in den Küstenregionen gilt in den kommenden Tagen besondere Aufmerksamkeit“, erklärt Ivan Güttler, Leiter des kroatischen Wetterdienstes DHMZ, gegenüber dem staatlichen Fernsehen HRT.

Experten rechnen für Kroatien mit einem überdurchschnittlich warmen Sommer, betonen jedoch die Notwendigkeit, die Temperaturentwicklung weiterhin genau zu verfolgen. „Der Sommer bringt uns meist zwei Arten von Phänomenen: langanhaltende Hitzewellen und kurzfristige, aber heftige Wetterereignisse, die die Temperatur vorübergehend senken und mehr Niederschlag bringen können“, sagt Güttler.

Der Experte verwies zudem darauf, dass die vergangenen zehn Jahre gleichzeitig die zehn wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen gewesen seien. „Das Jahr 2023 war das bislang wärmste seit Anfang der globalen Temperaturaufzeichnungen. Verantwortlich dafür sind sowohl die langfristige Erwärmung infolge des Klimawandels als auch das Naturphänomen El Niño.“ Die Jahre 2026 und 2027 könnten laut Güttler ebenfalls zu den wärmsten der Messgeschichte zählen und um den Spitzenplatz konkurrieren.

Verhaltensempfehlungen

Angesichts der Hitzewelle appelliert der kroatische Zivilschutz an Einheimische und Urlauber, die Empfehlungen der Gesundheitsbehörden konsequent zu befolgen. Dazu zählt, die direkte Sonneneinstrahlung in den Mittagsstunden zwischen 10 und 17 Uhr zu meiden, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen sowie auf übermäßigen Kaffee- und Alkoholkonsum zu verzichten.

Empfohlen werden außerdem eine leichte Ernährung mit Suppen, Obst und Gemüse, das Tragen heller Kleidung sowie ausreichender Sonnenschutz. In Wohnungen und Ferienwohnungen sollten tagsüber die Fenster geschlossen und die Räume abgedunkelt werden. Ausdrücklich gewarnt wird davor, Kinder oder Tiere in geparkten Fahrzeugen zurückzulassen.

Zwei bis drei Liter Wasser täglich trinken, bei körperlicher Belastung entsprechend mehr. Zur Kühlung des Körpers helfen kaltes Wasser für die Füße oder ein feuchtes Tuch im Nacken. Bei der Kleidung eignen sich Leinen, Baumwolle oder Seide – diese Materialien sind atmungsaktiv, nehmen Feuchtigkeit auf und fördern die Luftzirkulation.

Sport und schwere körperliche Arbeit sind möglichst zu vermeiden oder auf kühlere Tageszeiten zu verschieben. Im Freien schützt ein Hut, eine Kappe oder ein Tuch den Kopf vor direkter Sonneneinstrahlung.

Auf einen möglichen Hitzschlag deuten laut Gesundheitsamt folgende Anzeichen hin: Kopfschmerzen, Schwindel, Unwohlsein, Unruhe, Verwirrtheit, gerötete, warme und trockene Haut, schneller Puls, eine erhöhte Körpertemperatur von über 40 Grad sowie Bewusstlosigkeit. Betroffene Personen sollten umgehend in den Schatten oder an einen kühleren Ort gebracht und der Notruf sofort verständigt werden.