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Hitzewelle

Hitzetod mitten in der Stadt: 69-Jähriger stirbt in geparktem Auto

Hitzetod mitten in der Stadt: 69-Jähriger stirbt in geparktem Auto
(Symbolbild FOTO: iStock)
2 Min. Lesezeit |

Die Hitzewelle fordert ein tragisches Todesopfer: Ein Mann stirbt in seinem Auto – mitten in einer deutschen Innenstadt.

In Saarlouis (Saarland) ist am Sonntagnachmittag ein 69-jähriger Mann leblos in seinem geparkten Auto aufgefunden worden. Gegen 17 Uhr entdeckten Passanten den Mann auf dem Großen Markt – Rettungskräfte leiteten sofort Reanimationsmaßnahmen ein, die jedoch ohne Erfolg blieben.

Ein Polizeisprecher erklärte: „Es handelt sich um einen natürlichen Tod aufgrund einer Vorerkrankung und der aktuellen, extremen Wetterlage.“ Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen den Ermittlern zufolge nicht vor.

Extreme Hitzewelle

Der Vorfall ereignet sich inmitten einer anhaltenden Hitzewelle, die weite Teile Deutschlands erfasst hat. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) stuft die Lage als starke bis regional extreme Wärmebelastung ein. Bereits am Montag werden an vielen Orten Temperaturen von bis zu 38 Grad erwartet – und zur Wochenmitte könnte die Hitze noch weiter zunehmen. Im Südwesten Deutschlands halten Meteorologen örtlich sogar Werte nahe der 40-Grad-Marke für möglich.

Laut einer im Juni 2025 veröffentlichten Analyse des Umweltbundesamts wurden in Deutschland in den Sommern 2023 und 2024 jeweils etwa 3.000 hitzebedingte Todesfälle geschätzt.

Auch Österreich befindet sich seit mehreren Tagen im Griff sommerlicher Extremtemperaturen, und die Aussichten deuten auf keine baldige Entspannung hin. In der kommenden Woche könnten die Werte regional auf bis zu 37 Grad steigen. Besonders in Ballungsräumen wie Wien, Graz oder Linz werden die Nächte zunehmend zur gesundheitlichen Belastung.

Risikogruppen gefährdet

Mediziner weisen darauf hin, dass ältere Menschen, Personen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie Menschen mit bestehenden Vorerkrankungen einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind. Empfohlen wird, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen, die Mittagssonne zu meiden und körperliche Warnsignale wie Schwindel, Kreislaufbeschwerden oder ausgeprägte Erschöpfung ernst zu nehmen.

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