Mädchen stirbt in überhitztem Auto – Mutter hatte es stundenlang vergessen

Ein Sommertag, ein geparktes Auto, ein Kleinkind und eine Tragödie, die Schorndorf erschüttert.

Ein etwa 20 Monate altes Mädchen ist in Schorndorf bei Stuttgart gestorben, nachdem es von seiner Mutter über Stunden hinweg allein in einem geparkten Auto zurückgelassen worden war. Das Kleinkind überlebte die Hitze nicht. Nach ersten Ermittlungen der Polizei soll die 44-jährige Frau das Kind schlichtweg „vergessen“ haben.

Als sie kurz vor 15 Uhr an das Fahrzeug zurückkehrte und Hilfe rief, war das Mädchen bereits leblos. „Obwohl durch den hinzugerufenen Notarzt und Rettungsdienst sofort Reanimationsmaßnahmen eingeleitet wurden, verstarb das Kind noch vor Ort“, erklärte die Polizei.

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Tödliche Hitze

Auf dem Parkplatz vor einer Kletterhalle in Schorndorf lagen die Temperaturen am Mittag bei rund 28 Grad im Schatten. Im Fahrzeuginneren dürfte sich die Temperatur rasch auf ein lebensgefährliches Niveau gesteigert haben – ein Umstand, der besonders für Kleinkinder und Tiere bereits nach wenigen Minuten tödlich enden kann.

Wo sich die Mutter während dieser Zeit aufgehalten hat, ist derzeit noch ungeklärt. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen sie aufgenommen. Zusätzlich wurde eine Obduktion des Kindes angeordnet, um die genaue Todesursache zu sichern.

Ermittlungen laufen

Der Unglücksort wurde von der Polizei weiträumig abgesperrt. Beamte sicherten Spuren und befragten Zeugen vor Ort.

Neben dem Rettungsdienst waren auch Einsatzkräfte des Deutschen Roten Kreuzes sowie Notfallseelsorger im Einsatz.