Sommer, Sonne, Abkühlung – doch beliebte Aufstellpools werden nun zur Gefahr für die Kleinsten.

Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) hat am Montag im Auftrag des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz eine Sicherheitswarnung zu bestimmten Aufstellpools der Marken Bestway, Intex und Polygroup herausgegeben. Das Problem: Kleinkinder können bei diesen Modellen auch ohne Leiter unbemerkt in das Becken gelangen – mit möglicherweise tödlichen Folgen.

Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass diese Warnung keine Aussage darüber trifft, ob das Risiko auf ein Verschulden von Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Händler zurückzuführen ist. Betroffene Produkte sollten laut AGES unter keinen Umständen weiter genutzt werden; stattdessen wird empfohlen, unverzüglich Kontakt mit dem jeweiligen Hersteller aufzunehmen.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Betroffene Modelle

Betroffen sind runde und ovale Aufstellpools der genannten Marken mit einer Mindesthöhe von 122 Zentimetern, die vor Juli 2025 auf den Markt gebracht wurden. Für eine Reihe von Modellen stellen die Hersteller mittlerweile kostenlose Nachrüst-Kits bereit. Diese ermöglichen es, den äußeren Gurt des Pools so anzupassen, dass potenzielle Aufstiegshilfen – etwa solche, die Kinder als Trittstufen nutzen könnten – beseitigt werden.

Kits nicht ausreichend

Allerdings reicht die Montage dieser Kits allein nicht aus, um unbefugten Zugang zum Pool zuverlässig zu verhindern. Sie sind stets als Ergänzung zu weiteren Sicherheitsvorkehrungen zu verstehen, nicht als alleinige Schutzmaßnahme.

Das Gesundheitsministerium behält sich vor, „erforderlichenfalls“ zusätzliche Schritte einzuleiten.