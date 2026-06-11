Schwestern (5, 8) ertrinken in Nachbars Pool – Helfen wird zur Falle

Zwei Schwestern, ein Pool, ein stiller Abend in Florida – was danach geschah, erschüttert eine ganze Stadt.

Am 8. Juni meldete die Familie zweier Mädchen im Alter von fünf und acht Jahren die Kinder als vermisst. Gegen 18:30 Uhr wurden die Behörden verständigt und rückten zum Wohnhaus der Familie aus. Der Vater hatte zu diesem Zeitpunkt bereits selbst nach seinen Töchtern gesucht, nachdem diese plötzlich nicht mehr auffindbar waren.

Rund 40 Minuten später, gegen 19:10 Uhr, entdeckte ein Polizeibeamter die beiden Schwestern leblos im Pool des unmittelbar angrenzenden Nachbargrundstücks. Der Beamte überwand den Zaun und holte die Mädchen aus dem Wasser. Alle Wiederbelebungsversuche blieben ohne Erfolg – noch am selben Abend wurden beide Kinder im Krankenhaus für tot erklärt.

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Tragischer Hergang

Wie das Pensacola News Journal und People berichten, ereignete sich die Tragödie in Pensacola, Florida. Den Ermittlungen zufolge dürfte die Achtjährige zunächst selbst über den Zaun des Nachbarn geklettert sein und danach ihrer jüngeren Schwester die Gartentür geöffnet haben. Als sich beide Mädchen im Pool befanden, geriet eines von ihnen in eine Notlage – das andere Kind versuchte offenbar zu helfen, beide ertranken dabei.

Videoaufnahmen einer Ring-Kamera eines nahe gelegenen Hauses, die den Ermittlern übergeben wurden, zeigen die beiden Schwestern, wie sie etwa eine Stunde vor dem Notruf der Familie am Nachbarhaus vorbeigehen. Die Polizei geht davon aus, dass die Kinder rund 55 Minuten im Wasser waren.

Ermittlungen laufen

Eine Verletzung der elterlichen Aufsichtspflicht schließen die Beamten nach aktuellem Stand aus.

Die Ermittlungen zu dem Vorfall sind noch nicht abgeschlossen.