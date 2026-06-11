Ukraine-Krieg dauert länger als Erster Weltkrieg – kein Frieden in Sicht

Über vier Jahre Krieg, kein Ende in Sicht – und ein historischer Vergleich, der immer beunruhigender wird.

Der Krieg in der Ukraine wird häufig mit dem Ersten Weltkrieg verglichen – wegen der brutalen Infanteriegefechte und der erschreckend hohen Verluste. Dass er jedoch jemals einen Konflikt übertreffen könnte, der so lang und so mörderisch war, dass französische Soldaten ihn als „den letzten aller Kriege“ beschworen, schien lange Zeit unvorstellbar. Der Erste Weltkrieg dauerte insgesamt 1568 Tage, vom 28. Juli 1914 bis zum 11. November 1918. Historiker mahnen freilich zur Vorsicht bei solchen Parallelen: Das globale Ausmaß beider Weltkriege, mit ihren zahlreichen Kriegsschauplätzen und Armeen auf mehreren Kontinenten, macht jeden direkten Vergleich von Opferzahlen und Feuerkraft methodisch heikel.

Historische Parallelen

„Der Krieg in der Ukraine wird, ganz wie der Erste Weltkrieg, wohl zu den prägendsten Konflikten der modernen europäischen Geschichte zählen“, sagte der ukrainische Historiker Jaroslav Hrycak. Beide Kriege haben die geopolitische Ordnung Europas grundlegend verändert – militärische Bündnisse wurden neu ausgerichtet, eine Aufrüstungsdynamik in Gang gesetzt, wie sie seit Jahrzehnten nicht mehr zu beobachten war.

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In beiden Fällen machte der technologische Fortschritt das Kriegsgeschehen für die Soldaten nicht weniger, sondern brutaler. Und in beiden Fällen, so Hrycak, war es die schiere Intensität der Feuerkraft – allen voran der Artillerie –, die die Armeen in die Schützengräben zwang. In der Ukraine verschob sich diese Gleichung später durch das Aufkommen einer neuen Waffengattung: der Drohne.

Kein Ende in Sicht

Als Russlands Präsident Wladimir Putin am 24. Februar 2022 seine Truppen in die Ukraine einmarschieren ließ, rechnete er damit, das Land binnen weniger Tage unter Kontrolle zu bringen. Nachdem die Ukraine die russischen Verbände zurückgedrängt hatte und der Konflikt in einen zähen Abnutzungskrieg mündete, konnten sich selbst viele der Kämpfenden nicht vorstellen, wie lange dieser Krieg noch dauern würde. „Ich dachte vielleicht zwei oder drei Jahre – und dass die Politiker dann irgendwie einen Konsens finden würden“, sagte ein ukrainischer Soldat der New York Times.

Doch der Krieg geht weiter, die Friedensverhandlungen stecken fest, und ein Ende ist nicht in Sicht. Umfragen zufolge glaubt etwa die Hälfte der ukrainischen Bevölkerung, dass der Krieg nicht vor dem kommenden Jahr enden wird – womit er sich einem neuen historischen Maßstab annähert: der Dauer des Zweiten Weltkriegs, der sechs Jahre währte.

Vergangene Woche wandte sich Präsident Wolodymyr Selenskyj in einem offenen Brief direkt an Putin und forderte ihn zu einem persönlichen Treffen auf, um einen Krieg zu beenden, der nun seit mehr als vier Jahren andauert.