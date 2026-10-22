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Unfalltod

Radtour in Südafrika endet tödlich: Wiener Pensionist stirbt

Radtour in Südafrika endet tödlich: Wiener Pensionist stirbt
Symbolbild Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Ein Wiener Pensionist stirbt auf einer Radtour in Südafrika – der Fahrer flüchtet. Es ist bereits der sechste Fall dieser Art.

Der 72-jährige Wiener Rudolf K. ist bei einer Radtour in Südafrika ums Leben gekommen. In der Provinz Westkap wurde er von einem Fahrzeug erfasst und tödlich verletzt. Die südafrikanische Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung und Fahrerflucht eingeleitet.

Unfall auf N2

Der Unfall ereignete sich auf der Nationalstraße N2, rund vier Kilometer außerhalb von Swellendam in Richtung Heidelberg. Durch die Wucht des Aufpralls wurde Rudolf K. von der Fahrbahn in den angrenzenden Straßengraben geschleudert, wo er seinen schweren Verletzungen erlag.

Die Behörden haben die Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren und den geflüchteten Fahrer ausfindig zu machen. Bisher konnte niemand festgenommen werden. Wie es zu dem Zusammenstoß kam, ist nach wie vor ungeklärt.

Sechster Todesfall

Mit Rudolf K. ist bereits der sechste Radfahrer innerhalb von zehn Monaten in der Provinz Westkap bei einem Unfall ums Leben gekommen. Die Pedal Power Association (südafrikanischer Radsportverband) reagierte auf die Serie tödlicher Vorfälle und verlangt von den zuständigen Stellen wirksamere Schutzmaßnahmen für Radfahrerinnen und Radfahrer in der Region.

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