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Fahrerflucht

Radfahrer angefahren und allein gelassen: Polizei jagt Fahrer nach Unfall

Radfahrer angefahren und allein gelassen: Polizei jagt Fahrer nach Unfall
FOTO: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein Radfahrer liegt verletzt auf der Straße – der Fahrer, der ihn traf, fuhr einfach weiter. Die Polizei sucht Zeugen.

In Hainfeld bei Fürstenfeld kam es am Mittwochabend zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer von einem Auto erfasst und verletzt wurde. Der Unfallverursacher flüchtete vom Tatort, die Polizei fahndet nun nach Zeugen.

Fahrerflucht auf B319

Gegen 19.30 Uhr war ein 58-jähriger Radfahrer auf der B319 in Richtung Ilz unterwegs, als ihn ein von hinten kommendes Fahrzeug erfasste und zu Boden schleuderte. Anwohner, die den Unfall bemerkten, leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Der Verletzte wurde anschließend mit unbestimmten Verletzungen in das Landeskrankenhaus Feldbach eingeliefert.

Am Unfallort konnten Fahrzeugteile sichergestellt werden, die einem grauen Audi zugeordnet werden.

Zeugen gesucht

Die Polizeiinspektion Ilz hat die Ermittlungen aufgenommen und ist dringend auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Wer Beobachtungen zum Unfallgeschehen oder zum mutmaßlichen Fluchtfahrzeug gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 059133/6222 zu melden.

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KO KOSMO-Redaktion
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