Ein Überholmanöver auf einer Landstraße endet in einer Katastrophe – vier junge Menschen sterben, darunter ein 14-jähriges Mädchen.

Auf der Landesstraße 200 bei Biesenthal im Landkreis Barnim kam es am Mittwochabend gegen 19.40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall mit vier Todesopfern. Ein 61-jähriger Autofahrer versuchte, mehrere vorausfahrende Fahrzeuge zu überholen, und stieß dabei frontal mit drei entgegenkommenden Mopeds zusammen.

Unter den Getöteten befinden sich ein 14-jähriges Mädchen sowie drei junge Männer zwischen 16 und 19 Jahren. Ein vierter Mopedfahrer entkam dem Zusammenstoß und blieb unverletzt.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Lage am Unfallort

Das Fahrzeug des 61-Jährigen geriet nach der Kollision in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer, der Fahrer wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert.

Trotz des raschen Eintreffens von Rettungskräften, Feuerwehr und Polizei herrschte an der Unfallstelle über Stunden ein Ausnahmezustand. Das ausgebrannte Wrack lag im Straßengraben, die Fahrbahn blieb für Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme die gesamte Nacht über gesperrt.

Reaktionen & Unterstützung

Der Einsatz forderte alle Beteiligten in besonderem Maß. Notfallseelsorger und speziell ausgebildete Betreuungsteams übernahmen die Begleitung der Angehörigen, die bereits während des Einsatzes vor Ort eingetroffen waren.

Ein Polizeisprecher beschrieb die Situation mit den Worten: „Besonders schwerer Einsatz für alle Beteiligten.“ Auch die Einsatzkräfte selbst wurden im Nachgang psychologisch betreut.