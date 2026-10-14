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Verkehrsunfall

Tödlicher Crash auf Autobahn: Lkw gerät in Gegenverkehr

Tödlicher Crash auf Autobahn: Lkw gerät in Gegenverkehr
(Symbolbild FOTO: iStock)
2 Min. Lesezeit |

Schwerer Unfall auf der A12 in Tirol: In einem Baustellenbereich gerät ein Lkw in den Gegenverkehr. Für einen 36-jährigen Autofahrer kommt jede Hilfe zu spät.

Auf der Tiroler Inntalautobahn A12 kam es am Dienstagnachmittag gegen 17.00 Uhr im Baustellenbereich bei Silz zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 62-jähriger Lkw-Lenker geriet aus bislang ungeklärter Ursache über die Fahrbahnmitte und prallte gegen den entgegenkommenden Pkw eines 36-jährigen Österreichers. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde dessen Fahrzeug gegen die Lärmschutzwand gedrückt.

Der 36-Jährige wurde im Unfallwrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit einer Bergeschere geborgen werden. Für ihn kam jede Hilfe zu spät – er starb noch an der Unfallstelle.

Weitere Verletzte

Der Unfall ereignete sich in einem Baustellenbereich bei Silz, in dem der Verkehr im Gegenverkehr geführt wird. Hinter dem später tödlich verunglückten 36-Jährigen fuhr eine 38-jährige Österreicherin, deren Pkw vom Lkw ebenfalls erfasst und mitgeschleift wurde. Sie und der 62-jährige Lkw-Lenker konnten sich aus ihren Fahrzeugen befreien beziehungsweise wurden von Ersthelfern versorgt. Beide wurden anschließend vom Roten Kreuz in die Klinik Innsbruck gebracht. Warum der Lkw über die Fahrbahnmitte geriet, ist bislang ungeklärt.

Sperrung & Einsatz

Die A12 blieb im Unfallbereich von etwa 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Der Verkehr wurde über die B171 umgeleitet, wodurch sich erhebliche Staus bildeten. Die Feuerwehr barg den eingeklemmten 36-Jährigen mit einer Bergeschere aus dem Unfallwrack. Die beiden weiteren Beteiligten wurden von Ersthelfern und dem Roten Kreuz versorgt und anschließend in die Klinik Innsbruck gebracht. Im Einsatz standen außerdem Polizei und Asfinag.

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