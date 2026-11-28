Während die Immobilienpreise in Kroatien seit Jahren kräftig steigen, haben immer weniger Menschen Schwierigkeiten, ihre laufenden Wohnkosten zu bezahlen. Neue europäische Zahlen offenbaren einen erstaunlichen Zusammenhang, der auch für Immobilienkäufer aus Österreich interessant ist.

Wer derzeit eine Wohnung in Zagreb, Split oder an der istrischen Küste kaufen möchte, muss immer tiefer in die Tasche greifen. Nach vorläufigen Angaben des kroatischen Statistikamtes verteuerten sich Wohnimmobilien im zweiten Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um durchschnittlich 12,7 Prozent. In Zagreb betrug der Anstieg sogar 15,7 Prozent, an der Adriaküste waren es neun Prozent.

Umso überraschender sind die Ergebnisse des neuen Eurostat-Wohnberichts „Housing in Europe 2026“. Kaum ein anderes europäisches Land hat in den vergangenen 15 Jahren einen derart deutlichen Rückgang bei Zahlungsproblemen im Zusammenhang mit dem Wohnen verzeichnet wie Kroatien.

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Von 30 auf acht Prozent innerhalb von 15 Jahren

Im Jahr 2010 lebten noch 30 Prozent der kroatischen Bevölkerung in Haushalten, die Zahlungsrückstände bei Immobilienkrediten, Mieten oder Versorgungsrechnungen hatten. Im vergangenen Jahr waren es nur noch acht Prozent. Damit verzeichnet Kroatien innerhalb der Europäischen Union den stärksten Rückgang in diesem Zeitraum.

Auch bei der finanziellen Überbelastung durch Wohnkosten schneidet das Land vergleichsweise gut ab. Während in Österreich rund sechs Prozent der Bevölkerung mehr als 40 Prozent ihres verfügbaren Haushaltseinkommens für das Wohnen aufwenden müssen, sind es in Kroatien lediglich rund drei Prozent. Doch wie ist das möglich, obwohl die durchschnittlichen Einkommen in Kroatien deutlich niedriger sind als in Österreich und die Immobilienpreise weiter steigen?

83 Prozent leben in einem Eigenheim ohne laufenden Kredit

Die Erklärung liegt zu einem wesentlichen Teil in den unterschiedlichen Eigentumsverhältnissen. Rund 91 Prozent der kroatischen Bevölkerung leben in einer Immobilie, die ihrem Haushalt gehört. Besonders bemerkenswert ist dabei, dass rund 83,5 Prozent der Bevölkerung in einem Eigenheim ohne laufenden Immobilienkredit wohnen.

In Österreich sieht die Situation grundlegend anders aus. Hier leben rund 32 Prozent der Bevölkerung in einem Eigenheim ohne laufende Kreditverpflichtungen. Weitere 22 Prozent wohnen im Eigentum mit einem noch nicht vollständig zurückgezahlten Kredit. Rund 46 Prozent leben zur Miete.

Die OECD führt Kroatiens außergewöhnlich hohe Eigentumsquote unter anderem auf die Privatisierung ehemals staatlicher Wohnungen während des Übergangs zur Marktwirtschaft Anfang der 1990er-Jahre zurück. Auch innerhalb von Familien weitergegebene Immobilien können dazu beitragen, dass nachfolgende Generationen keine hohen Anschaffungskosten tragen müssen. Wer bereits über ein abbezahltes oder geerbtes Eigenheim verfügt, ist von steigenden Immobilienpreisen finanziell ganz anders betroffen als jemand, der heute erstmals eine Wohnung kaufen möchte.

Junge Kroaten stehen vor einer völlig anderen Realität

Die positiven Wohnkostenstatistiken dürfen allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, wie schwierig der Einstieg in den kroatischen Immobilienmarkt mittlerweile geworden ist. Eine Anfang 2026 veröffentlichte Untersuchung der OECD zeigt, dass für den Kauf einer durchschnittlich bepreisten 75 Quadratmeter großen Wohnung im Bezirk Dubrovnik rund 18 Jahre des verfügbaren Nettoeinkommens erforderlich sind. Im Raum Split sind es sogar 19 Jahre.

Dabei handelt es sich um einen rechnerischen Vergleich, bei dem das gesamte verfügbare Einkommen für den Immobilienkauf angesetzt wird. Tatsächlich müssen Haushalte selbstverständlich auch ihre übrigen Lebenshaltungskosten bestreiten. Für junge Kroaten ohne familiäres Immobilienvermögen kann der Traum vom Eigenheim deshalb trotz der hohen nationalen Eigentumsquote nahezu unerreichbar erscheinen.

Kroatien unterstützt Käufer unter 45 Jahren

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, unterstützt der kroatische Staat seit 2025 unter bestimmten Voraussetzungen den Erwerb der ersten Wohnimmobilie. Kroatische Staatsbürger unter 45 Jahren können beim Kauf einer Bestandsimmobilie die Immobilienverkehrsteuer zurückerhalten. Beim Erwerb eines Neubaus ist eine Erstattung von 50 Prozent der entrichteten Mehrwertsteuer möglich. Dabei gelten unter anderem Einschränkungen hinsichtlich der Wohnfläche, des Kaufpreises und bereits vorhandenen Immobilieneigentums.

Für in Österreich lebende Kroaten, die eine Rückkehr in die Heimat planen, könnte diese Förderung besonders interessant sein. Voraussetzung ist allerdings, dass sie ihren Wohnsitz tatsächlich in die erworbene Immobilie verlegen und dort leben. Der bloße Kauf einer Ferienwohnung an der Adria reicht nicht aus.

Die neuen europäischen Zahlen machen damit vor allem eines deutlich: Kroatien ist nicht zwangsläufig ein günstiges Land, um eine Immobilie zu erwerben. Wer allerdings bereits eine besitzt und keine Kredite mehr zurückzahlen muss, kann trotz eines deutlich niedrigeren Einkommens finanziell weniger stark durch das Wohnen belastet sein als viele Menschen in Österreich.