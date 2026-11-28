Der deutsche Influencer Kürşat Yıldırım, bekannt als „Lotto-Chico“, hat beim Eurojackpot gewonnen. Außer ihm teilen 349 Mitspieler den Gewinn.

Am 24. November traf seine Tippgemeinschaft bei der europäischen Lotterie Eurojackpot und gewann rund 231.000 Euro. Die Gruppe spielt gemeinsam und teilt den Gewinn. Für Yıldırım selbst bleiben 1700 Euro. Kleinere Lottogewinne meldete er auch nach seinem Hauptgewinn immer wieder.

Wer ist der „Lotto-Chico“?

Yıldırım kommt aus Dortmund und ist Influencer. Außerdem ist er Reality-TV-Teilnehmer, früher arbeitete er als Kranführer. Am 24. September 2022 holte er beim Lotto 6 aus 49 den Hauptgewinn von rund 9,9 Millionen Euro. Über Nacht wurde er bekannt. Zeitgleich startete seine Karriere als Influencer.

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Warum machte er den Gewinn öffentlich?

Yıldırım machte den Millionengewinn bewusst öffentlich. Das sollte ihm Rückhalt geben, damit er nicht wieder in alte Muster abrutscht. Zu seinen Investitionen nach dem ersten Geldsegen zählen Luxusautos, Uhren und Immobilien.