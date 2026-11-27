Erst glühte das Land, dann legte Schnee den Verkehr lahm. Zwischen Hitzerekord und Frost liegen elf Wochen und fast 50 Grad.

Obwohl der Herbst 2026 in Österreich winterlich ausklingt, reiht er sich nach vorläufiger Bilanz unter die wärmsten fünf Prozent der gesamten Messgeschichte ein. Zudem war die Jahreszeit deutlich zu trocken und überdurchschnittlich sonnig. Am Donnerstag lag mit Ausnahme der Region rund um den Bodensee im gesamten Bundesgebiet zumindest eine dünne Schneeschicht. In Wien kamen 19 Zentimeter Schnee zusammen. Eine vergleichbare Menge im November hatte es dort zuletzt vor 31 Jahren gegeben, noch mehr vor 55 Jahren.

In Linz markierten 17 Zentimeter einen Neuschneerekord für den November. Die Schneefälle sorgten für zahlreiche Staus, gesperrte Autobahnen sowie Verspätungen im öffentlichen Verkehr und im Flugverkehr.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Kühler November

Schon vor dem Temperatursturz gegen Monatsende ging es oft recht frisch zu. Vor allem im Osten strömte wiederholt kühle Kontinentalluft ein. Im Mühlviertler Liebenau zählte man 21 Frosttage. Die 20-Grad-Marke blieb im November unerreicht.

Im Westen habe es zwar mehr Tage mit überdurchschnittlichen Temperaturen gegeben, insgesamt sei der Monat aber eindeutig zu kühl ausgefallen, sagt Alexander Orlik von GeoSphere Austria. Je nach Verlauf der letzten Novembertage liegt die Temperatur im Flächenmittel knapp ein Grad unter dem Mittel der Jahre 1991 bis 2020. Ein kälterer November wurde zuletzt 2007 gemessen. Davor war in diesem Jahr nur der Jänner zu kalt ausgefallen.

Zwischen 35 Grad im September im niederösterreichischen Pottschach und zuletzt minus 14 Grad in Liebenau lagen binnen elf Wochen fast 50 Grad. An 42 Messstationen wurden die höchsten September- und damit Herbsttemperaturen seit Beginn der Aufzeichnungen verzeichnet. 18 Stationen meldeten einen Rekord bei der Anzahl der Hitzetage im September. Auch der Oktober war überdurchschnittlich warm, anfangs mit Höchstwerten von mehr als 25 Grad. Über die drei Herbstmonate hinweg ergibt sich vorläufig sowohl im Tiefland als auch auf den Bergen ein Plus von 0,7 Grad gegenüber dem Mittel von 1991 bis 2020.

Trockener Herbst

Beim Niederschlag fehlen im Herbst im Flächenmittel 27 Prozent, im steirischen Mürztal sind es gut 50 Prozent. Vergleichbar trockene Herbste kommen durchschnittlich alle zehn bis 15 Jahre vor. Zuletzt zu nass war die Jahreszeit im Hochwasserherbst 2024. Mit Ausnahme des Februars blieb der Niederschlag 2026 bislang in jedem Monat unter dem Soll. Ob das Jahr zu den beiden trockensten seit Messbeginn zählen wird, entscheidet sich auch im Dezember.

Der bisherige Tiefstwert stammt aus dem Jahr 1865, damals lag das Niederschlagsdefizit bei rund 33 Prozent. Die Wasserbilanz ist allerdings jetzt schon so negativ wie noch nie seit Beginn der Niederschlagsmessungen: Gegenüber damals ist es rund drei Grad wärmer, weshalb mehr Wasser verdunstete.

Die Sonnenscheindauer übertraf den Durchschnitt im Herbst österreichweit um 17 Prozent, im Waldviertel regional sogar um bis zu 35 Prozent. In keiner Region gab es ein Sonnendefizit.

Auf dem Sonnblick liegen dagegen nur 40 Zentimeter Schnee, Ende November wären es üblicherweise 140 Zentimeter. Zuletzt herrschten ideale Temperaturen für die Produktion von Kunstschnee. Der Start in die Skisaison ist deshalb in den meisten Gebieten voraussichtlich nicht in Gefahr.