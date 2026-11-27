Ein maskierter Mann hat am Freitag gegen 4.30 Uhr in Garsten im Bezirk Steyr-Land bei einem bewaffneten Überfall auf eine Tankstelle Bargeld erbeutet. Er ist flüchtig.

Wie ooe.ORF.at berichtet, betrat der Unbekannte die Tankstelle. Mit einer Pistole bedrohte er den 58 Jahre alten Mitarbeiter und forderte Geld.

Beide Kassenladen im Rucksack

Der Mitarbeiter übergab das Geld und leerte beide Kassenladen vollständig in den Rucksack des Maskierten. Danach flüchtete der Mann zu Fuß, in welche Richtung, ist unbekannt.

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Fahndung bisher ohne Erfolg

Der Mitarbeiter löste sofort Alarm aus. Die Fahndung, die die Polizei umgehend einleitete, brachte bisher keinen Erfolg.

Die Ermittlungen liegen beim Landeskriminalamt Oberösterreich.